Odysséa Réunion 2026 : inscriptions et permanences de retrait

Ce vendredi 9 octobre à J-29 jours, avant ladéferlante rose, Odysséa Réunion 2026 comptabilisait plus de 13 064 inscrits dont environ 6 500 inscrits issus des 270 groupes. À J-6 de la clôture des inscriptions groupes, et avant que les fous ne soient lancés sur la Diagonale avec leurs coureurs roses solidaires, l'association informe sur les dates pour les dernières inscriptions. (Photo : www.imazpress.com)

Les inscriptions :

Les inscriptions sont possibles pour la création des groupes jusqu'au 12 octobre par sécurité. La saisie des inscriptions au sein d’un groupe est possible jusqu’au 15 octobre à 23h59. Pour les inscriptions individuelles (dans la limite des places disponibles), vous pouvez l'effectuer jusqu’au 20 octobre à 23h59.

Les permanences de retraits de dossards et tee-shirt :

Les inscriptions seront possibles sur les permanences dans la limite des places disponibles.

Six permanences pour les quatre régions sont disponibles dans l'est, le sud, l'ouest et le nord. Chacun choisit la permanence qui lui convient.

Dans l'est :

Dans le sud :

Dans l'ouest :

Dans le nord :

- Informations pratiques -

Pour l'inscription infividuelle, une personne peut retirer votre dossard et tee-shirt pour vous, munie de votre convocation, votre pièce d'identité en copie et votre taille de tee-shirt.

Pour l'inscription en groupe, vous pouvez choisir la livraison de votre pack groupe dans votre structure. Si vous choisissez le retrait en permanence, seule la personne responsable du groupe vient chercher le Pack Groupe. Attention, il ne pourra pas être remis de tee-shirt et dossard individuellement à des inscrits en groupe.

Il n'y a aucune possibilité d'inscription ni de retrait de dossards et tee-shirts le week-end de l'évènement.