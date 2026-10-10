Bras Panon : un incendie détruit 45m² d'un appartement, un homme incommodé par les fumées

Dans la nuit de ce samedi 10 octobre 2026, à 2h du matin, un incendie a eu lieu dans la résidence Les Papillons à Bras Panon. Le feu s’est déclaré dans un appartement au premier étage. 45m² ont été détruits. Deux jeunes hommes âgés de 16 et 19 ans étaient sortis avant l'arrivée des pompiers. Un autre de 22 ans a été incommodé par les fumées. Le Sdis précise qu’aucune évacuation vers l'hôpital a été effectuée. (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)