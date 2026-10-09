À retenir ce soir : accident aux Florilèges, pas de profs pour La Réunion, CCAS de Saint-André en déficit, Nobel de la Paix et Ilet Coco

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 9 octobre 2026 : - Les Florilèges : cinq blessés lors de répétitions sur la scène principale, l'entreprise en charge assure que "le montage a été certifié conforme" - Lycées : 3.000 postes de professeurs remplaçants annoncés, mais aucun pour La Réunion - CCAS dans le rouge à Saint-André : "Nous refusons de faire de l’action sociale un terrain de confrontation politicienne" lance Joé Bédier - Le Nobel de la paix à récompensé la juriste sud-africaine Navi Pillay - Corps découvert mutilé à Ilet Coco : Amir Madi Combo condamné à 28 ans de réclusion criminelle

Dans la nuit du jeudi 8 octobre 2026 au vendredi 9 octobre 2026, un incident technique lié à la stabilité de la scène a eu lieu lors de répétitions des Florilèges au Tampon. Selon la commune, cinq personnes ont été blessées. Quatre d'entre elles ont été transportées en urgence relative au CHU Sud. L'entreprise en charge de la scène assure que "le montage a été certifié conforme par une société de contrôle". Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cette défaillance technique. À la suite de cet incident, la Ville informe que la soirée Miss et Mister Tampon des Florilèges 2026 est annulée.

Le ministre de l’Éducation Édouard Geffray a annoncé jeudi l'arrivée imminente de 3.000 professeurs remplaçants dans plus de 500 lycées où la situation est la plus critique, après la mobilisation des lycéens. À La Réunion, "aucun lycée de l'académie ne fait partie des établissements très problématiques", précise le rectorat, et ce, même si élèves et syndicats dénoncent l'absence d'enseignants.

À La Réunion, la Chambre régionale des comptes (CRC) a été saisie par le préfet concernant la situation budgétaire du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-André. Publiant son avis ce vendredi 9 octobre 2026, la CRC a constaté que le budget principal pour 2025 faisait apparaître un déficit égal à 12,7 % des recettes de la section de fonctionnement, soit un taux qui excède le seuil applicable du code général des collectivités territoriales. La CRC demande au CCAS d’adopter des mesures de redressement. Dans un communiqué, Joé Bédier, maire de la ville "réaffirme sa volonté de poursuivre l’assainissement financier du CCAS, tout en garantissant la continuité et le dynamisme de ses missions au service de la population".

Le prix Nobel de la paix a récompensé vendredi la juriste sud-africaine Navi Pillay "pour ses efforts pour promouvoir la paix et le droit international".

Ce vendredi 9 octobre 2026, la cour d'assises de Saint-Denis a condamné Amir Madi Combo à 28 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Christelle Jean François, une femme de 29 ans, mère de deux enfants, en 2024 à Saint-Benoît. Le corps de la victime avait été découvert le jeudi 25 janvier à l'Ilet Coco. Le mis en cause avait été mis en examen le dimanche 28 janvier 2024 pour meurtre et placé en détention provisoire.