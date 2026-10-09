Huit à dix kilomètres d'embouteillage sur la route des Tamarins dans le sens Saint-Paul - Saint-Leu

Ce vendredi 9 octobre 2026, aux alentours de 19h30, un accident, impliquant trois véhicules, a eu lieu au niveau de la sortie du tunnel Cap La Houssaye sur la route des Tamarins dans le sens Saint-Paul - Saint-Leu. Par ailleurs, dans le même temps, un autre véhicule est tombé en panne à l'entrée de ce même tunnel dans le même sens de circulation. ce véhicule en panne a pu être poussé sur la voie de gauche. Ces évènements occasionnent 8 à 10 kilomètres d'embouteillages jusqu'au niveau de Cambaie. (photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)