À la une de ce samedi : Florilèges 2026, Mathieu Acapandié, Christian Grolier soutient les lycéens, rétro, durian et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 10 octobre 2026 : - Florilèges 2026 au Tampon : un moment attendu par toute la filière horticole - Ligue Europa Conférence : Mathieu Acapandié, joueur de football réunionnais, va découvrir la coupe d'Europe face à l'Ajax Amsterdam - Christian Grolier, secrétaire général de FO Fonction Publique, soutient le mouvement lycéen et ses revendications - La rétro de la semaine : colère lycéenne, nuit sous tension, plateforme d'écoute, "temps de démocratie" et répression policière - Sur les hauts plateaux du Vietnam, le lucratif durian remplace le café - La pa Météo France i di, sé zot i di – samedi sous la pluie (Photo www.imazpress.com)

La 42 e édition des Florilèges a ouvert ses portes ce vendredi 9 octobre 2026. Sur les stands qui sont installés dans le parc Jean de Cambiaire, des rosiers hauts de plus d'un mètre cinquante, des hibiscus fleuris, des plantes aromatiques, des orchidées et des plantes endémiques. Les Florilèges 2026 offrent une visibilité à la filière horticole qui, concurrencée par les importations et des prix jugés bien trop bas parfois pratiqués par certains commerçants, se retrouve en difficultés.

À l'occasion de la première journée de Ligue Europa Conférence, Mathieu Acapandié va affronter l'Ajax Amsterdam. Après être passé par le FC Nantes, le défenseur réunionnais va découvrir pour la première fois le haut-niveau européen avec son nouveau club le Hadjuk Split en Croatie.

Les élections professionnelles vont avoir lieu du 3 au 10 décembre 2026. À cette occasion, Christian Grolier, secrétaire général de FO Fonction publique, se trouve actuellement à La Réunion. Ce vendredi 9 octobre, il a livré son analyse sur les mouvements sociaux en cours et les priorités en matière de lutte syndicale.

• Lundi 5 octobre - Colère lycéenne : nouvel appel à la mobilisation à La Réunion, le rectorat annule toutes les sorties scolaires

• Mardi 6 octobre - Nuit de tension : incendie au lycée Patu de Rosemont à Saint-Benoît, des feux de poubelles dans plusieurs communes

• Mercredi 7 octobre - Le gouvernement tente de calmer la colère lycéenne avec une plateforme d'écoute, élèves et syndicats n'y croient pas vraiment

• Jeudi 8 octobre - Mouvement lycéen : à deux jours des vacances, le Premier ministre instaure un "temps de démocratie", infaisable à La Réunion

• Vendredi 9 octobre - Le gouvernement ordonne de gazer les jeunes et refuse de les écouter : la grande indignité

Les hauts plateaux luxuriants du centre du Vietnam produisent environ un sixième du café mondial, mais les agriculteurs se tournent de plus en plus vers le durian face à la demande chinoise croissante pour le "roi des fruits", à l'odeur si caractéristique.

Pour ce samedi 10 octobre 2026, Matante Rosina prévoit quelques éclaircies au réveil dans l’Ouest. Mais les nuages vont vite gagner du terrain et apporter des averses dès la fin matinée. L’après-midi, la pluie risque de s’intensifier avec des possibles coup de tonnerres.