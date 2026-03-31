"Passerelle Colissimo" : La Poste lance une nouvelle solution de réexpédition vers les Outre-Mer

Colissimo annonce le lancement de "Passerelle Colissimo", une nouvelle offre de réexpédition à destination des territoires d’outre-mer. Cette solution vise "à simplifier l’accès des consommateurs ultramarins aux sites e-commerce hexagonaux, tout en permettant aux e-commerçants de toucher un marché encore insuffisamment adressé", indique La Poste. (Photo d'illustration AFP)

En 2025, près de 800.000 colis ont été expédiés par Colissimo vers les particuliers en Outre-Mer. "Malgré ce dynamisme, plusieurs freins persistent : disponibilité limitée de certains produits en local, coûts de livraison élevés ou encore absence de livraison vers l’outre-mer chez de nombreux e-commerçants", souligne La Poste.

Ces contraintes traduisent une demande "forte" mais encore "partiellement satisfaite".

- Une passerelle logistique pour ouvrir le marché aux e-commerçants -

Le dispositif "Passerelle Colissimo" permet aux e-commerçants hexagonaux d’accéder simplement aux territoires ultramarins, sans adaptation technique ni logistique spécifique.

"Concrètement, chaque utilisateur bénéficie d’une adresse de livraison en France hexagonale, lui permettant de commander librement sur l’ensemble des sites e-commerce. Les colis sont ensuite réceptionnés, stockés et, si nécessaire, regroupés dans l’entrepôt du partenaire Hexa-Go à Marseille, avant d’être réexpédiés par Colissimo vers leur destination finale en outre-mer", détaille La Poste.

- Deux niveaux d’offre -

La solution repose sur deux niveaux d’offre complémentaires :

Une formule standard gratuite permet un usage occasionnel avec un nombre de colis illimité, 20 jours de stockage inclus et des frais de transport au tarif classique.

Une formule premium, proposée à partir de 3,25 euros par mois, s’adresse aux utilisateurs réguliers en intégrant une réduction de 10% sur les frais de transport, les mêmes conditions de stockage, ainsi que des services additionnels à tarifs préférentiels, tels que la vérification des commandes avec photos ou le groupage de plusieurs articles dans un seul colis.

"Les résultats d’une étude IFOP réalisée en 2025 confirment le potentiel de cette nouvelle solution : 75 %1 des e-acheteurs ultramarins se déclarent intéressés par une solution de réexpédition ou de groupage, tandis que 91 %2 des utilisateurs actuels de ce type de service se disent prêts à adopter l’offre Colissimo", indique La Poste.

"Plus largement, 84 %2 des consommateurs n’ayant pas encore recours à ces solutions envisagent de le faire. Les motivations sont clairement identifiées : la recherche de meilleurs prix (56 %) et l’accès à des produits indisponibles localement (39 %)."