En danger d’extinction : 19 nuits critiques pour les pétrels de Barau

La Réunion vit au rythme des Nuits sans Lumières, alors que les jeunes pétrels de Barau prennent leur envol. Si la période s'étale jusqu'au 3 mai 2026, jusqu'au 28 avril, l'île entre dans la période où les nuits seront plus sombres. Selon la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor), "chaque nuit compte encore plus". Depuis le début de la saison, une vingtaine de jeunes pétrels ont déjà été récupérés (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La période noire "est la période la plus critique", selon la Seor. "Les envols augmentent et les échouages liés à la pollution lumineuse aussi", alertent la Société d'études ornithologiques de La Réunion.

Cette période de 19 nuits est la plus critique avec 92 % des échouages attendus.

Depuis le début de la saison, une vingtaine de jeunes pétrels ont déjà été récupérés, désorientés par la pollution lumineuse. Regardez.

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- Éteignez vos lumières pour protéger les pétrels -

"C’est le moment où chacun doit redoubler d’efforts pour limiter au maximum les éclairages publics et privés", lance-t-elle.

Lors de la période noire, les efforts de réduction des éclairages doivent être maximaux et intervenir dès 18h30 : extinction impérative des éclairages sportifs dès la tombée de la nuit, pas d’événements en soirée nécessitant des éclairages.

Les éclairages sportifs doivent être éteints autant que possible dès la tombée de la nuit.

La ville du Port éteint, chaque soir, son éclairage public sur les grands axes routiers, les parcs et les sites sportifs du Port. La ville de Saint-Denis, met en place un dispositif exceptionnel : extinction totale de l’éclairage sur plusieurs axes et sites stratégiques, réduction de l’intensité lumineuse sur d’autres zones, mais aussi sensibilisation des habitants à éteindre leurs lumières privées et enseignes.

Sur le territoire de la Cinor, "pendant un mois, nous éteindrons les lumières dans plusieurs lieux emblématiques du territoire".

Le TO procède à l’extinction des éclairages des zones d’activités de La Possession, du Port, de Saint-Paul et de Trois-Bassins, ainsi que les sites sportifs littoraux de Saint-Paul et Saint-Leu.

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- Jusqu’à 1.200 Pétrels de Barau pourraient être retrouvés échoués -

La Seor craint cette année près de 1.200 échouages de pétrels de Barau du 3 avril au 3 mai 2026.

La raison, la nouvelle lune est proche du pic d’envol des jeunes pétrels de Barau. Cela signifie que beaucoup d’entre eux n’auront pas la lune pour les guider jusqu’à l’océan et seront particulièrement désorientés par les éclairages.

En cas de non-extinction d’un maximum d’éclairages et de mauvaise météo, la prévision maximale de 1.200 échouages pourrait cependant être largement dépassée - comme ce fut le cas en avril 2024 avec 1.351 pétrels retrouvés échoués, bien au-delà des 830 initialement attendus.

Suivant la lumière naturelle de la lune et des étoiles, ces oiseaux marins sont souvent désorientés par la pollution lumineuse, ce qui provoque de nombreux échouages au sol. Une fois à terre, les pétrels sont incapables de redécoller seuls, ce qui compromet leur survie sans intervention humaine.

Le pétrel de Barau, espèce endémique de La Réunion, est classé "en danger d’extinction" par l’UICN.

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- Que faire si vous trouvez un oiseau échoué ? -

Si vous trouvez un oiseau échoué, contactez rapidement contacter la Société d’études ornithologiques de La Réunion au 02 62 20 46 65. Si personne n’est disponible lors de votre appel, laissez votre nom et votre numéro de téléphone sur le répondeur de l'association.

"Nous vous rappellerons rapidement. Dès lors, nous organiserons ensemble sa récupération dans les plus brefs délais grâce à notre réseau de sauvetage (bénévoles structures relais) opérationnel sur toute l’île", informe la Seor.

En attendant la prise en charge par l'association : mettez l'oiseau dans un carton, dans lequel vous avez fait quelques trous pour lui permettre de respirer et placez-le dans un endroit au calme, à l’abri de la chaleur et du soleil, des chiens et des chats.

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