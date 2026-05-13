[Photos] La foire agricole de Bras-Panon bat son plein

La 46ème édition de la Foire agricole continue de battre son plein à Bras-Panon. Une édition placée sous le signe de la résilience, après que le territoire ait dû annuler l'évènement en 2025, après le passage du cyclone Garance. Les Réunionnais sont invités à (re)découvrir l'événement jusqu'à ce dimanche 17 mai 2026. Imaz Press Réunion vous propose de vivre en images cette foire incontournable du paysage agricole de La Réunion (Photos : Emmanuel Grondin/ www.imazpress.com)

Pour le maire de la ville, Jeannick Atchapa, le retour de la Foire agricole de Bras-Panon qui n’avait pas pu avoir lieu après le passage du cyclone Garance en 2025, est une grande fierté : "Cet événement emblématique, profondément ancré dans l’histoire et l’identité de notre territoire, revêt cette année une dimension particulière." Regardez.

Ce jeudi, les enfants sont à l'honneur à la foire. Des ateliers sont proposés tout au long de la journée, de 9h30 à 17h

Concours agricoles, dégustations de produits péi, ateliers culinaires, mais aussi concert et manèges continuent par ailleurs de rythmer la foire.

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