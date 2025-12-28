À retenir ce soir : Saint-André retrouve l'eau, décès de Brigitte Bardot, vigilance fortes pluies, Grant s'intensifie et deux pêcheurs secourus

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 28 décembre 2025 : - Saint-André : plus de 3.000 foyers progressivement réalimentés en eau après l’incident de Ravine-Creuse - Mort de Brigitte Bardot à 91 ans : l'actrice avait été condamnée pour avoir qualifié les Réunionnais de "population dégénérée" - Le nord et l'ouest de l'île en vigilance fortes pluies et orages - Grant continue de s'intensifier et devrait atteindre le stade de cyclone tropical intense entre lundi et mardi - Saint-Philippe : deux pêcheurs en difficulté secourus en mer

Le forage de Ravine-Creuse à Saint-André est désormais remis en service depuis ce dimanche 28 décembre 2025. Suite à la défaillance de la pompe principale, les équipes techniques de la Cise Réunion ont été mobilisées pour permettre une réparation accélérée, dans un contexte de tension extrême sur le réseau. Plus de 3.000 foyers ont été progressivement réalimentés en eau dès ce dimanche matin.

Icône du cinéma, Brigitte Bardot est morte à l'âge de 91 ans, a annoncé la Fondation Brigitte Bardot dans un communiqué transmis ce dimanche 28 décembre. L’actrice avait joué dans une cinquantaine de films, avant de décider de dédier sa vie à la protection des animaux. Brigitte Bardot avait été condamnée le jeudi 15 décembre 2022 à 10.000 euros d'amendes pour injures publiques, après avoir qualifié es Réunionnais "d’autochtones qui ont gardé leurs gènes de sauvages".

(Actualisé) Les pluies arrosent l'ensemble de l'île ce dimanche 28 décembre 2025. Ce sont plus particulièrement les secteurs du nord-ouest, du nord et du nord-est qui sont exposés aux intensités les plus fortes. Des zones placées en vigilance fortes pluies et orages. Le tonnerre se fait parfois entendre pendant la nuit sur ces régions.

Le cyclone tropical Grant évolue ce dimanche 28 décembre 2025 sur l'est du bassin. Il devrait continuer à s'intensifier d'ici lundi sur un rythme devenant plus rapide, atteignant probablement le stade de cyclone tropical intense entre lundi et mardi. Le système se trouve à 3.175 à l'est de La Réunion et se déplace à une vitesse de 19km/h vers l'ouest-sud-ouest.

Ce dimanche 28 décembre 2025, deux pêcheurs ont été secourus en mer au large de Saint-Philippe, après le naufrage de leur embarcation selon nos confrères de Réunion La 1ère. Ils ont été hélitreuillés par les équipes de la Section aérienne de gendarmerie (SAG), confirme-t-on à Imaz Press.