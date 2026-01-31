À retenir ce soir : incendie au Port, manifestation des policiers, laits infantiles, Fytia rétrogradé au stade de tempête et 7.000 militants pour Éricka Bareigts

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 31 janvier 2026 : - Le Port : une trottinette électrique prend feu, un magasin de vélo détruit - Saint-Denis : les policiers manifestent pour alerter sur leurs conditions de travail - Laits infantiles : la France impose un seuil plus strict pour la toxine mise en cause dans des rappels massifs de produits - a tropicale modérée, devrait se réintensifier dimanche soir - Saint-Denis : plus de 7.000 militants réunis au Stade de l'Est pour soutenir la candidature d'Éricka Bareigts aux municipales

Ce samedi 31 janvier, un incendie s'est déclaré dans un magasin de vélos plein centre-ville, rue Saint-Paul. Les sapeurs-pompiers sont toujours sur place. Selon nos informations, une trottinette électrique aurait pris feu. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les forces de l’ordre.

Alliance Police Nationale a appellé ce samedi 31 janvier 2026, à une grande mobilisation citoyenne aussi bien dans l'Hexagone qu'en Outre-Mer. À Saint-Denis, rendez-vous est donné devant la préfecture de Saint-Denis. Les fonctionnaires de police souhaitent, par leur action, alerter sur la dégradation de leurs conditions de travail et le manque de moyens humains, matériels.

Le ministère de l’agriculture va imposer à l’ensemble des fabricants français de laits infantiles un seuil limite plus strict pour la toxine céréulide, responsable de rappels de boîtes dans plus de 60 pays.

Fytia a touché terre sur le nord-ouest de Madagascar (province de Mahajanga) en fin de nuit ce samedi 31 janvier 2026. Il "est le plus puissant phénomène à frapper cette province depuis Andry en 1983", indique Météo France. Cet après-midi, le système a été rétrogradé au stade de tempête tropicale modérée. "Sa trajectoire devrait continuer durablement vers le sud-est, avec une réintensification au stade de forte tempête tropicale envisagée à partir de dimanche soir", préviennent les météorologues. Il circulera au large du sud-ouest des Mascareignes et de La Réunion lundi avant de s'éloigner plus au sud les jours suivants.

C'est au cœur du Petit Stade de l'Est à Saint-Denis, où plus de 7.000 militants se sont rassemblés, qu'Éricka Bareigts est arrivée sous les acclamations pour son meeting de campagne. Une salle, du public et surtout au milieu, un podium, hissé tel un ring. Le slogan y est affiché, "Saint-Denis pour tous". La maire de Saint-Denis avait officialisé sa candidature pour les municipales le 15 novembre 2025 sur les réseaux sociaux. Les élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars et le dimanche 22 mars 2026.