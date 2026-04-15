À retenir ce soir : usine de Beaufonds, corps repêché, 5 millions pour les carburants, éléphant de mer et volcan

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 15 avril 2026 : - Loto du patrimoine : l'ancienne usine de Beaufonds à Saint-Benoît sélectionnée pour l'édition 2026 - Étang-Salé : le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années repêché au niveau du Gouffre - Carburants : le Département débloque 5 millions d’euros d’aide et juge les mesures de la Région insuffisantes - Sainte-Marie : un éléphant de mer se balade au port - Volcan : arrêt du trémor volcanique au Piton de la Fournaise
Loto du patrimoine : l'ancienne usine de Beaufonds à Saint-Benoît sélectionnée pour l'édition 2026
Le loto du patrimoine a révélé ce mardi soir, 14 avril 2026, la liste des 18 sites emblématiques sélectionnés pour l'édition 2026, la neuvième. À La Réunion, l'ancienne usine de Beaufonds à Saint-Benoît a été retenue. Grâce au soutien de la Mission Bern, la Fondation d’entreprise La Martiniquaise pourra engager d’importants travaux de restauration dans la partie ancienne du site.
Étang-Salé : le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années repêché au niveau du Gouffre
Ce mardi 14 avril 2026, le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années a été repêché au niveau du Gouffre de l'Étang-Salé, indique un confrère. Les gendarmes ont ensuite confirmé à Imaz Press avoir été alerté vers 13h30 de la présence d'un corps flottant dans l'eau. L'hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie a été déployé ainsi que les plongeurs de la brigade nautique pour repêcher la victime qui n'a pas encore été identifiée. À ce stade les circonstances du décès ne sont pas déterminées. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre.
Carburants : le Département débloque 5 millions d’euros d’aide et juge les mesures de la Région insuffisantes
Face à la flambée des prix des carburants et à ses conséquences sur le pouvoir d’achat, le conseil départemental annonce une enveloppe exceptionnelle de 5 millions d’euros pour soutenir les publics les plus fragiles. Dans le même temps, il appelle la Région à revoir sa copie pour élargir les aides à l’ensemble de l’économie locale.
Sainte-Marie : un éléphant de mer se balade au port
Ce mercredi 15 avril 2026, un éléphant de mer a élu domicile dans le port de Sainte-Marie. L'animal se balade sous l'oeil de spectateurs curieux, venus observer ce spectacle plutôt rare. Ce n'est pas la première fois qu'un éléphant de mer est observé à La Réunion, mais l'événement reste inhabituel.
Volcan : arrêt du trémor volcanique au Piton de la Fournaise
Depuis 11h20 ce mercredi 15 avril 2026, le trémor résiduel qui était toujours enregistré depuis sa reprise le 14 avril a disparu des enregistrements sismologiques de l’Observatoire volcanologique (OVPF). Un faible dégazage est toujours observé au niveau des sites éruptifs associés à l’activité du 13 février au 12 avril. À ce stade, "une reprise du trémor, ainsi qu’une reprise de l’éruption, au cours des prochains jours ne peuvent être exclues", indiquent les volcanologues.