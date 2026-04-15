À retenir ce soir : usine de Beaufonds, corps repêché, 5 millions pour les carburants, éléphant de mer et volcan

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 15 avril 2026 : - Loto du patrimoine : l'ancienne usine de Beaufonds à Saint-Benoît sélectionnée pour l'édition 2026 - Étang-Salé : le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années repêché au niveau du Gouffre - Carburants : le Département débloque 5 millions d’euros d’aide et juge les mesures de la Région insuffisantes - Sainte-Marie : un éléphant de mer se balade au port - Volcan : arrêt du trémor volcanique au Piton de la Fournaise

Le loto du patrimoine a révélé ce mardi soir, 14 avril 2026, la liste des 18 sites emblématiques sélectionnés pour l'édition 2026, la neuvième. À La Réunion, l'ancienne usine de Beaufonds à Saint-Benoît a été retenue. Grâce au soutien de la Mission Bern, la Fondation d’entreprise La Martiniquaise pourra engager d’importants travaux de restauration dans la partie ancienne du site.

Ce mardi 14 avril 2026, le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années a été repêché au niveau du Gouffre de l'Étang-Salé, indique un confrère. Les gendarmes ont ensuite confirmé à Imaz Press avoir été alerté vers 13h30 de la présence d'un corps flottant dans l'eau. L'hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie a été déployé ainsi que les plongeurs de la brigade nautique pour repêcher la victime qui n'a pas encore été identifiée. À ce stade les circonstances du décès ne sont pas déterminées. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre.

Face à la flambée des prix des carburants et à ses conséquences sur le pouvoir d’achat, le conseil départemental annonce une enveloppe exceptionnelle de 5 millions d’euros pour soutenir les publics les plus fragiles. Dans le même temps, il appelle la Région à revoir sa copie pour élargir les aides à l’ensemble de l’économie locale.

Ce mercredi 15 avril 2026, un éléphant de mer a élu domicile dans le port de Sainte-Marie. L'animal se balade sous l'oeil de spectateurs curieux, venus observer ce spectacle plutôt rare. Ce n'est pas la première fois qu'un éléphant de mer est observé à La Réunion, mais l'événement reste inhabituel.

Depuis 11h20 ce mercredi 15 avril 2026, le trémor résiduel qui était toujours enregistré depuis sa reprise le 14 avril a disparu des enregistrements sismologiques de l’Observatoire volcanologique (OVPF). Un faible dégazage est toujours observé au niveau des sites éruptifs associés à l’activité du 13 février au 12 avril. À ce stade, "une reprise du trémor, ainsi qu’une reprise de l’éruption, au cours des prochains jours ne peuvent être exclues", indiquent les volcanologues.