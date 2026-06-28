À retenir ce soir : un homme blessé par balle, coupures d'eau, Samuel Ablancourt en or, braquage à Saint-Joseph et crash d'avion

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 28 juin 2026 : - Bras-Panon : un jeune homme blessé par balle, une enquête ouverte - Saint-André : plusieurs secteurs privés d'eau cette nuit après un incident technique - Jiu-Jitsu brésilien : le Réunionnais Samuel Ablancourt couronné Champion de France - Saint-Joseph : braquage dans un commerce du quartier des Jacques, une personne prise en charge par les secours - Un avion civil s'écrase en Meurthe-et-Moselle dans l'est de la France, onze morts

Ce samedi 27 juin 2026, dans la soirée, un jeune homme a été blessé par balle dans la commune de Bras-Panon, rapporte un confrère. Il a été pris en charge par les secours et transféré au CHU Nord. Selon nos informations, confirmées par la gendarmerie, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce fait divers.

Faisant suite à l’incident technique impactant la production d’eau potable et afin de maintenir des niveaux de réservoirs suffisants pour une distribution continue, Cise Réunion est contrainte de fermer la distribution en eau ce dimanche 28 juin 2026 sur la commune de Saint-André.

Ce week-end du samedi 27 et dimanche 28 juin 2028, le Réunionnais Samuel Ablancourt - sous la bannière de la team Jiujitsu ICON Réunion - a été couronné champion de France en ceinture marron master 3/4 - de 88kg en jiu-jitsu brésilien.

Ce dimanche 28 juin 2026, en fin de matinée, un braquage a eu lieu dans un commerce situé dans le quartier des Jacques à Saint-Joseph. Selon nos informations, une personne ayant fait un malaise a été prise en charge par les secours. Les gendarmes sont sur place. Une enquête a été ouverte.

Onze personnes sont mortes dans le crash d’un avion civil lors d’un baptême de parachutisme dimanche à proximité de l’aérodrome de Nancy-Essey, a annoncé le préfet de Meurthe-et-Moselle, un des accidents d’aviation légère les plus meurtriers en France.