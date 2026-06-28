Saint-Pierre : des consultations juridiques gratuites pour protester symboliquement contre la loi SURE

Le Conseil de l’Ordre du Barreau de Saint-Pierre a décidé, en protestation au projet de loi SURE (Sanction utile, rapide et effective), d’organiser des consultations juridiques gratuites ce lundi 29 juin 2026, de 8h à 12h, au sein du Palais de Justice. Car même si Gérald Darmanin a annoncé renoncer au "plaider-coupable", "l'examen de loi SURE est toujours en cours", indique la bâtonnier de Saint-Pierre, Maître Frédéric Hoarau (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Lors de ces consultations, les avocats du Barreau se réuniront devant le Palais à 9h et en robe, pour protester symboliquement contre la loi SURE.

L'objectif est clair : rappeler que les avocats sont toujours en action contre ce projet de loi.

- Des consultations de justice gratuites pour les Réunionnais -

À Saint-Pierre, dans l'enceinte du tribunal, les personnes qui le souhaitent pourront bénéficier de consultations gratuites.

"Peu importe le sujet, nous serons là pour conseiller les gens", indique Maître Frédéric Hoarau, bâtonnier de Saint-Pierre.

- Les avocats veulent une réforme profonde de la Justice -

Même si Gérald Darmanin a annoncé renoncer au "plaider-coupable", les avocats déplorent l'échec des discussions, "concernant la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) criminelle ".

"Il n'y a qu'une vision comptable qui s'oppose à nous et les arguments qu'on avance en tant que praticiens ne sont pas pris en compte", dit Maître Frédéric Hoarau.

Selon le Barreau de Saint-Pierre, s'il n'y a pas de réforme profonde discutée avec l'ensemble des professionnels du droit, "On n'y arrivera pas". Car il n'est pas seulement question de financement, d'après les robes noires, mais de justice pour tous.

Pour rappel, l'Ordre des avocats de La Réunion était en grève depuis le 7 avril 2026 contre cette loi.

- Darmanin renonce au "plaider-coupable" criminel dans la loi SURE -

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin a renoncé à la mesure-phare de son projet de loi sur la justice criminelle, le "plaider-coupable" pour les infractions les plus graves.

"Ce n'est pas le moment (de faire cette réforme) dans le contexte politique", avait indiqué à l'AFP l'entourage du garde des Sceaux, dans la tourmente depuis l'affaire Lyhanna.

Le "plaider-coupable" criminel consistait notamment, au terme d'une instruction classique, à proposer à l'ensemble des parties - y compris la victime - de recourir à cette procédure simplifiée, avec une peine négociée acceptée par tous, qui devait être homologuée par un juge lors d'une audience publique sans témoins, ni experts, d'environ une demi-journée, contre au moins le quadruple pour un procès d'assises. Objectif : accélérer le traitement des dossiers et lutter contre l'engorgement des tribunaux.

Si elle comptait des défenseurs parmi les juges, cette procédure était en revanche dénoncée par une large partie des avocats.

La reculade illustre malgré tout la mauvaise passe dans laquelle s'enfonce celui qui était jusqu'alors le ministre le plus populaire du gouvernement, mais qui doit désormais affronter les appels à la démission.

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