À retenir ce soir : délit de fuite, trottinette sur la NRL, Grant, service militaire, contrôles routiers

Bonsoir La Réunion - À la une de ce dimanche 4 janvier 2026 - Saint-Pierre : pronostic vital engagé pour un cycliste percuté par une voiture qui a pris la fuite - Insolite : à trottinette sur la Nouvelle route du littoral - Saison cyclonique : la dépression tropicale Grant se dirige vers Madagascar - Service national : la campagne de recrutement lancée le 12 janvier - Contrôles routiers : 193 infractions relevées par les forces de l'ordre, 11 permis retirés

C'est un accident violent qui laisse un cycliste dans un état grave, son pronostic vital engagé. Ce samedi 3 janvier 2026, dans la soirée, une voiture a percuté un cycliste et a pris la fuite. L'accident s'est passé dans le secteur du Foyer Albert Barbot à Saint-Pierre. Le conducteur du SUV noir n'a pas porté secours au cycliste, qui a été transporté au CHU sud en urgence absolue. Son pronostic vital est engagé, il a été opéré dans la nuit.

Scène insolite ce mercredi après-midi 31 décembre 2025 sur la Nouvelle route du littoral. Une personne roulait à trottinette dans le sens la Grande Chaloupe - Saint-Denis. L'usagère ou l'usager se déplaçait relativement vite sur la voie de gauche et donc loin de la piste cyclable aménagée et sécurisée de la NRL. La ou le pilote était en train de dépasser une moto lorsque la vidéo a été réalisée par le passager d'une voiture circulant en sens inverse.

Ce dimanche 4 janvier 2026, la dépression tropicale Grant se trouve à 870 km dans le secteur nord-est de La Réunion. Elle se situe à environ 500 km au nord de Rodrigues. Grant va continuer de transiter ce dimanche sur une trajectoire orientée ouest-sud-ouest, au stade de perturbation ou dépression tropicale sans influence significative sur notre île.

La campagne de recrutement du nouveau service national militaire volontaire, d'une durée de dix mois et annoncé en novembre par Emmanuel Macron, sera officiellement lancée le 12 janvier, a annoncé la ministre des Armées Catherine Vautrin dans un entretien publié dimanche par L'Union.

Les effectifs de la direction territoriale de police nationale de La Réunion et de la gendarmerie ont réalisé sur le département plusieurs opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 2 au 4 janvier 2026. Cela a permis de relever 193 infractions, dont 19 conduites sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Ce week-end, onze permis ont été retirés, 10 automobilistes sont rentrés à pied.