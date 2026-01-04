Contrôles routiers : 193 infractions relevées par les forces de l'ordre, 11 permis retirés

Les effectifs de la direction territoriale de police nationale de La Réunion et de la gendarmerie ont réalisé sur le département plusieurs opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 2 au 4 janvier 2026. Cela a permis de relever 193 infractions, dont 19 conduites sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Ce week-end, onze permis ont été retirés, 10 automobilistes sont rentrés à pied. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 18 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end. 53 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion permettant de relever 83 infractions dont 20 délits :

Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 6 (taux compris entre 0,35 et 1,07 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 10

- défaut de permis de conduire : 03

- refus d'obtempérer : 01

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 64 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- feu rouge / stop / priorité : 07

- défaut de port de casque : 02

- défaut d'équipement : 00

- défaut de contrôle technique : 05

- autres : 28

- Côté gendarmerie -