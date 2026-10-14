Étang-Salé : circulation et stationnement réglementés les 7 et 8 novembre pour la course Odyssea Réunion

"Afin de permettre le bon déroulement de l’évènement "Odyssea Réunion 2026", la circulation et le stationnement doivent être réglementés sur la RF n°12 dite route forestière du Parc (commune de L’Étang-Salé) les 7 et 8 novembre 2026" annonce l'Office National des Forêts dans un communiqué. La circulation sera notamment interdite depuis l’intersection avec la RD17B jusqu’à l’entrée du parking de la Zone de Saut (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Le samedi 7 novembre 2026, de 5h30 à 19h00, et dimanche 8 novembre 2026, de 5h30 à 13h00 :

Circulation interdite depuis l’intersection avec la RD17B jusqu’à l’entrée du parking de la Zone de Saut ;

Stationnement interdit sur l’ensemble de la route forestière, depuis l’intersection avec la RD17B jusqu’à l’intersection avec la route d’accès au golf de l’Étang-Salé.