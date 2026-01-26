Étang-Salé : un poids lourd sur le flanc sur la route des Tamarins, route fermée à la circulation dans le sens sud - nord

(Actualisé) Un poids lourd s'est retrouvé sur le flanc après une sortie de route ce lundi 26 janvier 2026 sur la route des Tamarins à l’Étang Salé, secteur de la Gare. Son chargement s'est renversé sur la chaussée. La direction générale des routes informe que la route est fermée à la circulation dans le sens sud/nord jusqu’à nouvel ordre. Une déviation est mise en place par la RN1a par l’échangeur de l’Étang Salé (Photo : Radar974)