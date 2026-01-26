TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Étang-Salé : un poids lourd sur le flanc sur la route des Tamarins, route fermée à la circulation dans le sens sud - nord

  • Publié le 26 janvier 2026 à 15:51
Étang-Salé : fermeture d'une portion de la Route des Tamarins, déviation via la route des plages vers l'ouest

(Actualisé) Un poids lourd s'est retrouvé sur le flanc après une sortie de route ce lundi 26 janvier 2026 sur la route des Tamarins à l’Étang Salé, secteur de la Gare. Son chargement s'est renversé sur la chaussée. La direction générale des routes informe que la route est fermée à la circulation dans le sens sud/nord jusqu’à nouvel ordre. Une déviation est mise en place par la RN1a par l’échangeur de l’Étang Salé (Photo : Radar974)

Inforoute, RDT, route des Tamarins

guest
2 Commentaires
atchoum
atchoum
47 minutes

20 sur 20

Répondre
Papa maire et fils promoteur immo 30 ans apres
Papa maire et fils promoteur immo 30 ans apres
2 heures

Prudence.
On a ete bloqué

Répondre