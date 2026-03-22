Le Crédit Agricole La Réunion-Mayotte renforce son engagement pour le développement local avec la première édition de "Terres de Saveurs", un tout nouveau concours 100 % local dédié aux talents de La Réunion. Plus qu'un concours, il honore l’excellence, l’authenticité et le dévouement des métiers d'exception qui caractérisent la gastronomie réunionnaise et mahoraise (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le président de la Caisse Régionale, Monsieur Pascal Quineau, souligne l’importance de cette initiative : "Le concours Terres de Saveurs vient faire rayonner le savoir-faire des professionnels, tout en mettant en avant les qualités de nos agriculteurs, de nos artisans et de l’ensemble des métiers de bouche de La Réunion et de Mayotte".

- Un concours structuré autour de cinq catégories -

Pour permettre à tous les passionnés de s’exprimer et représenter toute la diversité des métiers liés à la gastronomie et à l’agriculture, cinq catégories sont proposées :

1. Agriculteurs

2. Artisans - Délices sucrés

3. Artisans - Délices salés

4. Artisans - Spécialité boisson

5. Cuisiniers

Les dates à retenir

• Inscription des candidats du 02 juin 2025 au 31 janvier 2026 sur www.terresdesaveurs.fr

• Sélection des finalistes / vote du public du 16 mars au 06 avril 2026

• Finale en mai 2026

Participez à la sélection des finalistes. En votant pour vos 5 candidats favoris, 1 par catégorie en créant votre compte en ligne sur : www.terresdesaveurs.fr dans la rubrique "JE VOTE".

- Des engagements forts au service des territoires -

Ce concours a pour objectif de valoriser l’excellence locale et les talents Réunionnais et Mahorais, soutenir la tradition, l’innovation et les initiatives économiques territoriales, mais également créer du lien, en rapprochant les finalistes des acteurs économiques.

Cela permettra d'encourager la transmission et l’émergence, en offrant des opportunités concrètes de développement.

- Une opportunité concrète pour les candidats -

Ce concours se veut un véritable tremplin professionnel. Les finalistes bénéficieront d’un dispositif de communication dédié (presse, réseaux sociaux, etc.) ainsi que d’une mise en relation avec un jury composé de professionnels de renom et des partenaires économiques qui leur donneront la possibilité de se faire connaitre davantage.

Les finalistes auront l’opportunité de présenter au sein de cet établissement emblématique de l’île, leurs créations en conditions réelles, devant un jury d’exception composé de chefs réunionnais, d’un critique gastronomique et de représentants de la Caisse Régionale.

Plus de 15.000 euros de dotations seront à partager entre les lauréats et finalistes pour les aider à financer ou développer leur activité.

www.imazpress.com/[email protected]