Formation : 113 étudiants de l’IUT de La Réunion de retour du Canada

Ils sont de retour sur l'île après une semaine intense au Québec. 20 visites académiques, institutionnelles et professionnelles ont rythmé le court séjour de 113 étudiants de l'IUT de La Réunion. Objectif pour l'Université de La Réunion : former des étudiants capables d’évoluer dans un environnement international. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : D.R)

Ce projet d’envergure, réunissant cinq départements de formation : GEA, TC, GC-CD, HSE et GB, confirme l’ambition de l’IUT de La Réunion de former des étudiants capables d’évoluer dans un environnement international.

- Une semaine dense : plus de 20 visites en 5 jours -

Sur une seule semaine (du 23 au 29 mars), les étudiants ont suivi un programme particulièrement soutenu, articulé autour de plus de 20 visites académiques, institutionnelles et professionnelles.

Universités et grandes écoles :

Université de Montréal, UQAM, McGill, HEC Montréal, Polytechnique Montréal

Instituts de recherche et structures spécialisées :

IRBV (Institut de recherche en biologie végétale), Centre d’études des procédés chimiques du Québec Entreprises et organisations :

CGI, agences de communication, cabinets d’expertise comptable (Deloitte, Crowe), entreprises industrielles et technologiques

Sites techniques et industriels :

Colas Québec, carrière, barrage hydroélectrique, station d’épuration

Immersion territoriale à Sherbrooke :

Cégep de Sherbrooke, Institut interdisciplinaire d’innovation technologique (3IT), rencontres avec étudiants locaux

Au-delà des apprentissages, ce voyage a constitué une expérience collective majeure : cohésion renforcée entre étudiants de filières différentes, développement de l’autonomie et de l’adaptabilité, ouverture culturelle et professionnelle.

- Vers de nouvelles ambitions internationales -

Un des 113 étudiants raconte : ""En quelques jours, nous avons vécu l’équivalent de plusieurs mois d’apprentissage. Ce voyage change notre vision de l’avenir."

C'est une mobilisation collective exemplaire. La réussite de ce projet repose sur une forte mobilisation : équipes pédagogiques et encadrants, étudiants impliqués dans le financement et l’organisation, partenaires publics et privés". Parmi les soutiens de ce projet : French Bee, Air France, Tipopei, la Civis et Gtoi.

Fort de cette édition record, l’IUT de La Réunion entend poursuivre le développement de ces mobilités internationales et renforcer ses partenariats avec des institutions étrangères.

Ce voyage confirme une ambition claire : former des diplômés ouverts sur le monde, capables de s’adapter à des environnements professionnels globaux.