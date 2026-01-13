TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

ACCIDENT À SAINT-PIERRE Route fermée à la circulation dans le sens sud/nord au niveau de la ZI.3

voir plus

Accident terminé à Saint-Pierre : la route est rouverte à la circulation au niveau de la ZI.3

  • Publié le 13 janvier 2026 à 07:07
  • Actualisé le 13 janvier 2026 à 07:11
Saint-Pierre

Sur la RN1 à Saint Pierre, l'accident qui s'était produit au niveau de la ZI.3 est terminé. La route est rouverte à la circulation (Photo : rb/www.imazpress.com)

Inforoutes

guest
0 Commentaires