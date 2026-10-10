Saint-Denis : une mobilisation citoyenne pour dire stop à la drogue

Dans le cadre de la Semaine des addictions, l'association les Maillons de l'Espoir vous invite à rejoindre leur grande mobilisation citoyenne en faveur de la prévention et de la lutte contre les addictions. Le départ a été donné à 9h00 au Monument aux Morts à Saint-Denis. La marche empruntera la rue de Paris jusqu’au Jardin de l’État. Le Village de la prévention, s'ouvre à partir de 10h00 avec plus de 25 partenaires mobilisés. "Ensemble, faisons entendre notre voix ! Mobilisons nos équipes, nos proches, nos partenaires et l’ensemble de la population pour montrer notre unité et notre détermination face au fléau de la drogue qui touche notre territoire", dit l'association les Maillons de l'Espoir. (Photo : DR)