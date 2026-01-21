Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués : lancement de l’appel à projets 2026

Afin de soutenir la prévention de la prostitution ainsi que la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité, renouvelle l’appel à projet AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) en 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les projets proposés devront répondre à l’un des axes suivants :

- La prévention de la prostitution, du proxénétisme et de l'exploitation sexuelle ;

- La formation des professionnels ;

- L'accompagnement des personnes vers le parcours de sortie de prostitution.

Les projets déposés peuvent concerner de nouveaux projets ou bien la poursuite/le renforcement de projets déjà existants. L’appel à projet AGRASC 2026 prévoit un le financement pouvant couvrir jusqu'à 80% du budget global du projet.

- Nouveauté pour 2026 -

Face à une augmentation significative de la consommation de drogues à La Réunion, les porteurs de projet devront intégrer une dimension de prévention des conduites addictives dans leurs actions afin de renforcer la sensibilisation et la prévention à ce sujet.

Les dossiers doivent être déposés avant le lundi 16 février 2026, minuit heure de La Réunion via la démarche numérique suivante : https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/drdfe-la-reunion-appel-a-projets-2026-agrasc