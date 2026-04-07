Agriculture : ouverture des télédéclarations PAC 2026 jusqu’au 18 mai

La campagne de télédéclaration des dossiers PAC Surface, ICHN, MAEC, Bio, ATCL, aide aux surcoûts, a débuté mercredi 1er avril 2026 et se terminera le lundi 18 mai 2026, averti la préfecture de La Réunion, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Si vous disposez d'une connexion internet à haut débit, vous pouvez télédéclarer depuis votre domicile en vous connectant sur le site www.telepac.agriculture.gouv.fr avec une aide téléphonique si vous le souhaitez (voir contacts plus bas).

Vous pouvez également vous faire assister dans vos démarches :

Pour les planteurs de canne à sucre :

Rendez-vous dès que possible dans le pôle canne–CTICS de votre secteur afin de télédéclarer vos surfaces et vos demandes ICHN, MAEC, ATCL, aide aux surcoûts, ainsi que l’aide à la production sur demande papier.

Rappel : Pour bénéficier de l’aide à la production de canne à sucre, vous devez obligatoirement télédéclarer votre dossier PAC.

Pour les exploitants en production hors cannes à sucre (élevages, maraîchage, arbres fruitiers, géranium, vanille...) :

À partir de cette année, afin de séparer la partie déclarative de la partie instruction des aides, la DAAF continue d’assister les dossiers sans demande d’aides mais ne recevra plus les demandeurs d’aides surfaciques (ICHN, MAEC, aides BIO).

Si vous souhaitez une assistance, vous pouvez prendre l’attache des organismes suivants :

- Points verts de la Chambre d’agriculture (toutes aides surfaces) 02 62 96 20 50

- IQUAE (pour les demandeurs MAEC et aide BIO) 06 93 13 17 20

- GAB (pour les demandeurs en agriculture biologique) 06 93 44 04 14 ou 06 93 49 88 14

- TRACE Conseil 06 92 55 53 00 ou 06 93 82 11 09

- 3A Conseil 06 92 69 49 55

Rappel : Les adhérents à une Organisation de Producteur bénéficiaires des aides POSEI, doivent obligatoirement télédéclarer leur dossier PAC.

De même, il est obligatoire d'avoir télédéclaré votre dossier PAC pour être éligible au fonds de secours pour les calamités agricoles.

Lors du rendez-vous, n'oubliez pas de faire un point avec votre conseiller sur les surfaces déclarées, en mettant à jour les surfaces non agricoles (constructions, chemins non enherbés, friches etc.) et en indiquant les évolutions par rapport à l'année dernière.

Important : Apportez votre mot de passe et votre code télépac (ceux de 2025 restent valides).

Pour tout renseignement ou toute assistance dans votre démarche de télé-déclaration, la DAAF est à votre écoute aux numéros suivants : 02 62 33 36 21 / 02 62 33 36 27 / 02 62 33 36 05 / 02 62 33 36 15 / 02 62 30 89 41 / 02 62 33 36 17 ou par mail : [email protected]

Pour les dépôts de dossier au-delà du 18 mai, les dépôts seront encore possibles jusqu’à 12 juin inclus mais des pénalités seront appliquées. Au-delà du 12 juin aucun dossier ne pourra être déposé.