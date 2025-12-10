TOUTE L’ACTUALITÉ
Arrêt des coupures d'eau nocturnes à Saint-André

  • Publié le 10 décembre 2025 à 11:58
  • Actualisé le 10 décembre 2025 à 12:14
Sécheresse

Le niveau du réservoir et la production désormais suffisante permettent de suspendre les coupures nocturnes à compter de ce mercredi 10 décembre 2025 sur la commune de Saint-André. La ressource reste cependant fragile (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les secteurs ci-dessous ne sont plus concernés par les coupures :

    Milles Roches
    Butor
    La Cressonnière
    Rivière du Mât
    Patelin
    Ravine Creuse
    Centre-Ville

    Chemin Lefaguyès
    Chemin du Centre
    ZAC Fayard
    Cambuston
    Bois Rouge
    Chemin Lagourgue
    Avenue des Mascareignes
    Et toutes les voies adjacentes

CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension.

Retrouvez nos communiqués sur le site www.cise-reunion.re, dans la rubrique Eau dans ma commune.

Saint-André, Eau

guest
1 Commentaires
St André 40 ans dans le fénoir
St André 40 ans dans le fénoir
3 heures

Bilan de la politique des Vira.
Rien n'a ete fait.

Exemple ste suzanne a côté il n'y a pas de coupures d'eau.

Répondre