Arrêt des coupures d'eau nocturnes à Saint-André

Le niveau du réservoir et la production désormais suffisante permettent de suspendre les coupures nocturnes à compter de ce mercredi 10 décembre 2025 sur la commune de Saint-André. La ressource reste cependant fragile (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les secteurs ci-dessous ne sont plus concernés par les coupures :

Milles Roches

Butor

La Cressonnière

Rivière du Mât

Patelin

Ravine Creuse

Centre-Ville

Chemin Lefaguyès

Chemin du Centre

ZAC Fayard

Cambuston

Bois Rouge

Chemin Lagourgue

Avenue des Mascareignes

Et toutes les voies adjacentes

CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension.

Retrouvez nos communiqués sur le site www.cise-reunion.re, dans la rubrique Eau dans ma commune.