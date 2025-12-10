Arrêt des coupures d'eau nocturnes à Saint-André

Le niveau du réservoir et la production désormais suffisante permettent de suspendre les coupures nocturnes à compter de ce mercredi 10 décembre 2025 sur la commune de Saint-André. La ressource reste cependant fragile (Photo : rb/www.imazpress.com)
Les secteurs ci-dessous ne sont plus concernés par les coupures :
Milles Roches
Butor
La Cressonnière
Rivière du Mât
Patelin
Ravine Creuse
Centre-Ville
Chemin Lefaguyès
Chemin du Centre
ZAC Fayard
Cambuston
Bois Rouge
Chemin Lagourgue
Avenue des Mascareignes
Et toutes les voies adjacentes
CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension.
Retrouvez nos communiqués sur le site www.cise-reunion.re, dans la rubrique Eau dans ma commune.
Bilan de la politique des Vira.
Rien n'a ete fait.
Exemple ste suzanne a côté il n'y a pas de coupures d'eau.