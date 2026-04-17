Mouvement de grève des cliniques privées : l'Agence Régionale de Santé annonce des mesures pour "assurer la continuité des soins"

Plusieurs syndicats des cliniques privées de La Réunion lancent un appel à la grève pour ce lundi 20 avril 2026. Dans ce contexte, l'Agence Régionale de Santé estime que "ce mouvement est susceptible de perturber temporairement l’organisation habituelle au sein des établissements de santé de l’île". Dans un communiqué, l’ARS informe avoir pris les mesures nécessaires pour : "garantir la continuité des soins, en particulier pour les situations urgentes, et diffuse des conseils afin que chacun fasse un usage approprié du système de santé". Nous publions, ci-dessous, le communiqué de l'ARS.

Si vous avez des soins programmés dans un établissement de santé concerné par le mouvement :

L’établissement peut être amené à différer la réalisation de certains soins qui ne présentent pas de caractère d’urgence. La clinique ou l’hôpital vous informera directement de toute modification de vos rendez-vous.

En l’absence d’information de l’établissement, il vous est recommandé de vous présenter normalement au rendez-vous prévu.

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Si vous devez être pris en charge dans l’une des cliniques de l’île sans rendez-vous :

Il est conseillé de contacter préalablement l’établissement concerné afin de vous assurer de sa capacité

d’accueil.

Si vous devez vous rendre aux urgences :

Les services d’urgences (CHU de Saint-Denis et de Saint-Pierre, CHOR de Saint-Paul, GHER de SaintBenoît) restent pleinement mobilisés pour accueillir les patients présentant une urgence médicale.

Il est fortement recommandé d’appeler le 15 avant de vous déplacer : des conseils vous seront délivrés par un médecin sur la conduite à tenir et l’orientation la plus adaptée.