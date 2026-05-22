Une nouvelle organisation au sein de l'Agence Régionale de Santé

Ce vendredi 22 mai 2026, l'Agence Régional de Santé annonce des changements dans son organisation. Face aux enjeux de santé du territoire, notamment en matière de prévention, de santé environnementale d’accès aux soins, de modernisation et de transformation de l’offre de santé et médico-sociale, l’Agence Régionale de Santé La Réunion fait évoluer son organisation. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Autour du directeur général, l’ARS La Réunion s’appuie sur une équipe de direction renforcée, avec notamment la nomination d’une nouvelle directrice générale adjointe et d’un secrétaire général :

Dr Inès Lobo De Sousa, directrice générale adjointe et directrice de l’animation territoriale des parcours de santé.

Elle veille à la conduite coordonnée de la politique de santé au niveau régional et à la qualité de la coopération de I'ARS avec les services de l'Etat, les élus, les collectivités locales et tous les partenaires de l'Agence.

Elle coordonne les services suivants :

Le service "Pilotage de la politique de santé et de formation", la mission Inspections, contrôles et réclamations,

la mission juridique,

La mission "Conseil technique et pédagogique régional".

En parallèle, elle poursuit le pilotage de la direction de l’animation territoriale et des parcours de santé à l’ARS.

Denis Lerat, secrétaire général et directeur des études et des systèmes d’information

Il coordonne la planification et la gestion des moyens humains et matériels de l'ARS au profit de la mise en œuvre des missions de l'Agence.

Il veille à la mobilisation de ses services au bénéfice de la cohésion interne et, en lien avec la directrice générale adjointe, à la valorisation des actions de l'ARS et à la promotion de la santé publique.

Il assure le pilotage des directions et services suivants :

la direction des Ressources humaines et des Affaires Générales,

la direction des Etudes et des Systèmes d’information,

le service des Affaires financières, contrôle et performance interne,

la sécurité des systèmes d'information, sûreté et sécurité et délégué à la protection des données

- Des priorités pour répondre aux enjeux sanitaires du territoire -

Quatre priorités, inscrites dans le Projet Régional de Santé, guident ses actions :

Protéger la santé des Réunionnais face aux risques sanitaires (maladies infectieuses, cyclones, qualité de l’eau...)

Renforcer la prévention et particulièrement sur trois priorités de santé :

• Nutrition, obésité et diabète

• Santé mentale et prévention des addictions

• Santé de la mère et de l’enfant

Développer et moderniser l’offre sanitaire et médico-sociale (opérateurs publics, privés, asso- ciatifs, libéraux et médico-sociaux...)

Améliorer l’accès aux soins, en réduisant les inégalités territoriales.

L’ARS La Réunion conduit son action autour de trois valeurs partagées : Humanisme, Universalisme proportionné et Pragmatisme. Ces valeurs guident l’ensemble des politiques menées au service des Réunionnais/es et des acteurs du territoire.

Grâce à cette organisation renouvelée, l’ARS La Réunion poursuit une ambition claire : agir en proximité, avec humanisme et professionnalisme pour la santé des Réunionnais/es.