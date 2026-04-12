Assises nationales de la facturation électronique : une semaine de mobilisation pour les TPE réunionnaises

Du 13 au 17 avril 2026, l’UNASA, l’ANPRECEGA et la FNOCAP lancent les premières "Assises Nationales de la Facturation Électronique". À La Réunion, cet événement prend corps le 14 avril au Golf du Bassin Bleu (Saint-Gilles-les-Hauts), où OGEA Réunion fédère la "Communauté de Relais" lors d’une table ronde stratégique (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pourquoi ces Assises ?

La généralisation de la facturation électronique est la réforme la plus structurante depuis la création de la TVA. Elle va modifier en profondeur les processus de gestion, la trésorerie et la conformité de chaque entreprise française.

Pourtant, une incertitude persiste chez de nombreux dirigeants de TPE. Face à ce constat, les Organismes de Gestion (OG) tiers de confiance de l'économie de proximité ont créé les Assises Nationales. Leur mission : sortir de l'approche purement technique pour proposer une approche de terrain. L'enjeu est de transformer une obligation fiscale en une véritable opportunité de pilotage pour les petites entreprises.

- Une Table Ronde des entreprises le 14 avril -

Parce que les enjeux réunionnais exigent une approche de proximité, OGEA Réunion organise un débat clé le mardi 14 avril, au Golf du Bassin Bleu (Saint-Gilles-les-Hauts), de 10h à 12h.

La "Communauté de Relais" : Un front uni pour les entreprises

Les membres de la Communauté de Relais collectif d'institutions partenaires de l'Administration pour accompagner la réforme se réunit autour d'une même table :

• Le cadre légal : La Direction Régionale des Finances Publiques (DRFiP).

• L’accompagnement technique : Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts- Comptables.

• Le monde consulaire : La CCI Réunion et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

(CMA).

• La voix des entrepreneurs : La CPME et le MEDEF Réunion.

- Une semaine pour passer à l'action -

Au-delà de cette rencontre, la semaine sera rythmée par des webinaires et des ateliers interactifs. L'objectif : transformer cette contrainte réglementaire en un véritable levier de modernisation.

"La facturation électronique n’est pas qu’une réforme informatique, c’est une réforme de gestion et de responsabilité. Subir la réforme ou la construire ensemble : nous avons fait notre choix", affirment les présidents nationaux Béchir Chebbah, Jean-Claude Vicenzi et Vincent Clergeot.

Consultez le programme complet des Assises.

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