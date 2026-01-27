[Photos-Vidéo] Boxe Amateur Élites : le Réunionnais Larry Tevanne, champion de France, accueilli en fanfare à Gillot

Larry Tevanne est arrivé sous les acclamations à La Réunion ce mardi 27 janvier 2026. Le jeune Réunionnais a été sacré grand champion de France de boxe amateur Élites dans la catégorie -50 kg, lors de la compétition qui s'est déroulée le samedi 24 janvier 2026 à La Rochelle. Le boxeur de 21 ans remporte son premier titre national dans cette catégorie des super-légers, face au toulousain Zakarya Bouhaouk (Photos : sly/www.imazpress.com)

À son arrivée, c'est ému et content que Larry Tevanne revient à La Réunion. "Je suis fière de moi, j'ai travaillé dur pour cela et aujourd'hui la ceinture rentre à la maison", confie-t-il.

Concernant le combat, "je me sentais bien, j'ai laissé le coeur parler". Écoutez.

Larry Tevanne, boxeur licencié au club UPSD (Saint-Denis) a été sacré champion de France de boxe amateur Élites dans la catégorie des -50 kg.

"Ce titre national vient récompenser le sérieux, l’engagement et le travail accompli par le boxeur, son encadrement technique ainsi que l’ensemble du club UPSD", se félicite le comité régional de boxe de La Réunion.

Prochains objectifs pour le sportif, intégrer l'équipe de France, les championnats d'Europe et du monde et qui sais, les JO de Los Angeles.

