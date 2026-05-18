Bras-Panon : 130.000 visiteurs accueillis pendant la Foire agricole

La Foire agricole de Bras-Panon a fermé ses portes ce dimanche 17 mai 2026. 130.000 visiteurs ont été accueillis lors de cette 46ème édition, où 280 exposants et plus de 300 animaux étaient présents. Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous (Photo d'illustration Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Malgré une météo pluvieuse durant plusieurs jours, un contexte de circulation perturbé pour le public du Sud en raison de l’éruption du volcan, la hausse du prix du carburant ainsi que les nombreuses manifestations organisées à travers l’île, la Foire Agricole 2026 a enregistré de très beaux temps forts de fréquentation, notamment lors du premier week-end et du jeudi de l’Ascension.

Si la fréquentation en journée a légèrement baissé, les concerts nocturnes ont, eux, conservé leur affluence habituelle.

En raison de contraintes sanitaires, le cheptel exposé a été réduit par rapport à 2024, mais la foire a tout de même accueilli plus de 300 animaux.

À noter également l’augmentation de la partie agroalimentaire, qui a doublé, avec 26 exposants en 2026 contre 10 en 2024. Pour la première fois, des fabricants de rhum et de rhum arrangé ont participé à l’édition 2026.

La Ville salue l’engagement de ces artisans, forains et candidats aux concours, qui ont tenu à être présents lors de cette 46e édition.



Preuve de son succès indétrônable, plus de 8 visiteurs sur 10 disent vouloir revenir l'année prochaine.

- Une thématique forte : des métiers, une passion -

Les Rond Kozé

Pour la première fois également, le nouvel espace Rond Kozé, placé au niveau même du champ de foire, a permis d’organiser des conférence et échanger avec de nombreux acteurs sur des sujets majeurs :

- Féminisation du métier

- Installation des jeunes

- Diversification des cultures

- Conditions de travail et qualité de vie

-Intelligence artificielle appliquée à l’agriculture.



Inauguration à Pro Vanille

La Ville souhaite également saluer un grand moment de cette édition : l’inauguration du laboratoire de Vitro-Plants de la coopérative Pro-Vanille. Une innovation majeure, porteuse d’espoir et de développement.

Cette innovation vise à répondre aux défis du changement climatique et à la baisse des rendements observée dans la filière. Grâce à cette technologie développée avec le CIRAD, plus de 90 000 plants sains pourront être produits chaque année pour accompagner les planteurs. Ce nouvel outil permettra également de diversifier les variétés cultivées et de renforcer durablement la filière vanille réunionnaise.

La remise de fruits à pain aux agriculteurs

À l’occasion de la Foire, la ville de Bras- Panon et la Chambre d'agriculture de La Réunion ont remis les premiers plants de fruits à pain à plusieurs agriculteurs de la commune.

Ce projet, lancé en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Polynésie française, vise à développer une nouvelle filière agricole à La Réunion autour d’une variété innovante de fruit à pain. Les producteurs bénéficieront d’un accompagnement technique et de formations pour structurer durablement cette culture d’avenir dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial de Bras-Panon.

La signature de convention

Le 12 mai, une convention a été signée entre la Chambre d'Agriculture, la CCIR, la CMAR, le Département de La Réunion, l'ADIR et Pro Vanille pour structurer et développer la filière fruit à pain. L'objectif : accompagner les agriculteurs de la plantation jusqu'à la transformation.

"Si nous atteignons plusieurs tonnes de fruits à pain, les agriculteurs doivent pouvoir les transformer et les valoriser", souligne le maire de Bras-Panon.

Dans ce cadre, ils bénéficient de formations et d'un accès à un laboratoire de transformation, dans le cadre du PAT de la ville, financé par l’Etat.

Le Rendez-vous de l’excellence

Bravo à tous les lauréats des concours : la championne de coupe de canne Juliette Masson, et le champion Alain Payet, sacré 2026 avec 400 kg récoltés en 10 minutes. Félicitations également aux gagnants des concours culinaires, agro-alimentaires avec la CMA et aux éleveurs, qui font rayonner notre agriculture.

