Camp Zabèy : une colonie scientifique pour 24 lycéennes

Du 3 au 8 mai 2026, 24 lycéennes de seconde et première, sélectionnées parmi 150 candidates et issues de toute La Réunion, participeront au Camp Zabèy. Rendez-vous pour une colonie scientifique gratuite et immersive dédiée aux mathématiques, à l’informatique et à l’astronomie. Organisé à l’Observatoire des Makes, ce programme propose des ateliers de recherche en petits groupes, encadrés par des enseignant.e.s chercheur.e.s. Objectif : encourager les vocations scientifiques féminines

"Inspiré des stages "Cigales" de Marseille, ce programme marque une étape clé pour développer l’accès aux sciences dans les territoires ultramarins et promouvoir la place des femmes dans ces domaines" explique l'Université de La Réunion. Au programme également : randonnée, improvisation, et observation du ciel.

- Un projet académique d’envergure -

Le Camp Zabèy est porté par l’IREMI de La Réunion, la Faculté des Sciences et Technologies de l’Université de La Réunion et l’Université Gustave Eiffel, en partenariat avec le Centre International de Rencontres Mathématiques et avec le soutien de l’Académie de La Réunion.

La semaine sera marquée par la présence de Merieme Chadid, astrophysicienne de renommée internationale, qui donnera une conférence grand public le 5 mai à 14h à Saint-Pierre.

Objectif pour l’Université de La Réunion : encourager les vocations scientifiques féminines. "Face à la baisse du nombre de filles dans les filières scientifiques, le Camp Zabèy vise à renforcer la confiance et susciter des vocations, en s’appuyant sur un format en non-mixité ayant déjà fait ses preuves en métropole" affirme l'Université.

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