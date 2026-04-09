Salaires trop bas : la CGTR Santé interpelle la Fédération des établissements hospitaliers en visite à La Réunion

Plusieurs syndicats de la branche santé et médico-sociale se sont rassemblés ce jeudi 9 avril 2026 devant l'hôtel Créolia à Saint-Denis. Objectif : interpeller Marie-Sophie Desaulle, présidente nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés solidaires, actuellement en visite à La Réunion. L'intersyndicale réclame une augmentation réelle et rapide des salaires les plus bas des métiers du secteur de la santé et l'amélioration des conditions de travail. Ils sont une quarantaine et veulent faire entendre leur voix. (Photos : D.R)

Ce jeudi 9 avril 2026 marque la dernière journée de l'assemblée Régionale de la Fehap Océan Indien à l’hôtel Mercure Créolia. Ce rendez-vous annuel réunit plus de 80 participants, des professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social, élus, financeurs et partenaires institutionnels de La Réunion et de Mayotte.

L'occasion pour les salariés du secteur de faire entendre leur voix, sur place la CGTR Santé et Action Sociale, la CFDT et la CFTC Santé mais aussi FO Action Sociale sont mobilisés.

Gabriel Mélade, secrétaire général de la Fédération Santé et Action Sociale CGTR, explique : "Ils tiennent leur assemblée générale ici pour discuter des orientations budgétaires notamment. Sauf que nous, nos salaires stagnent, les aides-soignants, les aides médico-psychologiques sont par exemple les métiers les moins bien payés, on est en dessous du Smic."

"Selon nous, il faut augmenter les salaires, il n’y a pas d’autres moyens pour donner de l’attractivité à notre métier, c’est aussi ça. Aujourd'hui ce qui nous tient, c'est notre engagement, notre humanisme, mais ça, ça ne paie pas nos courses à la fin du mois" lance Gabriel Mélade.

Il ajoute : "Nous avons été reçus hier, nous avons suggéré à madame Desaulle d’aller faire un tour dans les supermarchés ici et de voir le prix des choses avant qu’elle ne reprenne l’avion" selon Gabriel Mélade, cela pourrait aider à comprendre l’urgence d’une augmentation des salaires pour les Réunionnais qui travaillent dans le secteur".

L'intersyndicale estime ne pas avoir obtenu de réponses satisfaisantes lors de leur rencontre avec la présidente de la Fehap, cette dernière est en poste depuis 2019, il n'y a donc aucune augmentation de salaire en perspective.

- Augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail, exonération de cotisations sociales : les revendications des syndicats -

Dans un communiqué qui appelle à la manifestation, l’intersyndicale demande plusieurs choses :

"Nos revendications demeurent" expliquent-ils :

"L'augmentation immédiate et significative des salaires prenant en compte a minima la perte de pouvoir d'achat depuis 30 ans ainsi que le versement et le maintien du "Ségur" pour tous. Des financements publics garantis, à la hauteur des besoins réels de la population".

"L'égalité d'accès aux droits, la garantie de la prise en charge et l'accueil inconditionnel de tous les publics. Des financements supplémentaires en urgence à la hauteur des besoins des travailleurs du secteur, permettant notamment. Le maintien des emplois, l'embauche et la formation de personnels qualifiés et diplômés".

L'intersyndicale demande également la défense de la Sécurité sociale de 1945 et le retrait de la réforme des retraites Macron/Borne, le respect du droit de grève, sans réquisition, et le maintien et l'amélioration de l'accès aux soins pour les Réunionnais.

ee/www.imazpress.com/[email protected]