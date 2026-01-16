Nage en eau glacée : un double titre de champion de France et un record battu pour le réunionnais Pierre-Yves Desprez

Du 9 au 11 janvier 2026, Saint-Louis (Haut-Rhin) a accueilli les Championnats de France de nage en eau froide. Trois jours de compétition intense et exigeante dans une eau à 4,3 degrés. Le nageur Réunionnais Pierre-Yves Desprez - évoluant désormais à l'ES Nanterre -, s'est largement démarqué en battant le record de France en 100m dos avec un temps de 1’04’’41. Il s'est également imposé en 50m dos. Il se confie sur cet exploit et cette expérience glacée à Imaz Press (Photo : Pierre-Yves Desprez)

À bientôt 30 ans et ayant passé la moitié de sa vie à nager dans les eaux tempérées des piscines de La Réunion, cet ancien pensionnaire du Moufia aquatique (Saint-Denis) a décidé de se lancer dans ce défi glacé. Il nous raconte :

"Quand je me suis retrouvé dans la chambre d'appel, à une centaine de mètres du bassin, je me suis dit j'y vais, je suis là. Il y avait ce choc d'adrénaline qui fait que malgré le froid, on y va. Une fois que l'on rentre dans l'eau, on sent la respiration se couper, mais on est animé par ce sentiment qu'il faut y aller." Regardez la performance de Pierre-Yves Desprez.

- Une compétition en eau froide particulièrement encadrée -

Le principe de ce championnat de France est simple : nager dans une eau ne dépassant pas 5 degrés, avec un petit détail qui peut avoir son importance… La combinaison en néoprène est interdite.

Autre différence avec la nage classique, les plongeons, les coulées et culbutes sont interdits. "On ne peut pas mettre la tête sous l'eau de manière prolongée car cela peut être dangereux. Il fallait simplement toucher le mur avec sa main avant de repartir", explique Pierre-Yves Desprez.

Un geste qu'il a travaillé et répété avec son coach de l'ES Nanterre.

Selon la Fédération française de natation, la nage en eau froide — ou nage hivernale / eau glacée — impose aux nageurs de s’affronter dans des conditions extrêmes, où la température de l’eau exige une condition physique, une préparation mentale et un équipement particulièrement soignés.

- Un entraînement sportif dans une piscine à zéro degré pour le nageur réunionnais -

"J'avais déjà vu cette discipline quand j'étais sportif de haut niveau", explique le nageur dont la carrière sportive a ralenti en 2022 pour se consacrer à sa vie professionnelle et personnelle.

"Je me suis dit pourquoi pas le faire." Si les années passées, la compétition ne collait jamais avec son calendrier sportif, "en 2025 je me suis dit, ce sera la bonne".

Ni une ni deux, après avoir passé des examens médicaux poussés, un électrocardiogramme et avoir eu l'avis favorable d'un cardiologue, Pierre-Yves Desprez a plongé dans la piscine d'extérieure bien fraîche de ses beaux-parents à Dijon. "Avant l'eau était à 16 degrés, puis après elle est descendue à 5-6 et à Noël c'est même tombé à zéro", dit-il.

En plus de la piscine, Pierre-Yves Desprez s'est vu intégrer à un groupe de parisiens pour plonger dans un canal "et apprendre à s'immerger dans l'eau froide".

Le réunionnais s'est astreint à un régime orienté sur les Oméga 3 et "les bonnes graisses du poisson pour faire des réserves dans le corps".

- Une course en eau glacée qui bouleverse les esprits et la respiration -

Sur le plan physique, Pierre-Yves Desprez a mis un point d'honneur à apprendre à respirer. "Quand l'on rentre dans l'eau, le premier choc c'est la respiration et j'ai donc appris des techniques pour se calmer avant le départ et faire descendre le rythme cardiaque afin de ne pas être saisie aux poumons à l'entrée dans l'eau."

Si rentrer dans l'eau demande d'adapter sa respiration, en sortir l'est tout autant. "La transition était assez encadrée. Il y a des protocoles avec des jacuzzis pour remonter petit à petit en température et une tente avec de l'air à 45 degrés", explique le nageur de l'ES Nanterre.

Lui a privilégié la tente, "moins peuplée et mieux pour remonter doucement en température et reprendre ses esprits".

Il avoue : "ce qui a été dur ce n'est pas forcément l'entrée à l'eau car on avait l'adrénaline, mais l'après. Le 50m ça a été mais pour le 100m l'effort était plus violent, j'ai vraiment senti le froid et j'ai mis plus d'une trentaine de minutes à reprendre mes esprits et une respiration normale".

- Un record de France et deux médailles au bout -

Au bout de ces heures d'entraînement et de compétition glacée, Pierre-Yves Desprez a réussi à battre le record de France du 100m dos et également remporté l'or en 50m dos. "C'était ma première compétition et je n'avais aucune idée de ce que je pouvais donner face au froid", confie-t-il. "Je ne m'étais même pas renseigné sur le record de France."

D'autant que "jusqu'à 80 mètres, j'étais bien et après j'ai senti des picotements sur ma peau et je me suis dit, ça va être dur".

Dans le couloir voisin, le détenteur du record de France en titre lui informe qu'il a battu son record. "C'était un partage entre fierté d'un côté et de l'autre, le fait de ne pas comprendre car les esprits étaient bien embrouillés par le froid."

Grâce à son titre, Pierre-Yves a été sélectionné pour les Championnats d'Europe à Molveno en Italie. Une compétition à laquelle il ne pourra participer, puisque le nageur péi sera de retour dans son île natale pour célébrer ses 30 ans.

"Ce que je retire de cette expérience, c'est une bonne ambiance, une organisation et des bénévoles vraiment super."

Il le dit, "si je peux le refaire, je le referai. Peut-être avec plus de préparation pour nager encore plus vite".

Ce qui est certain, c'est que, même si la carrière professionnelle de nageur de Pierre-Yves a pris fin, il n'exclut pas de revenir dans la compétition pour de futurs challenges. "C'est n'est que de bonus", dit-il.

Pierre-Yves Desprez a quitté La Réunion en 2012 pour rejoindre le pôle espoir de Dijon jusqu'en 2020. Fin 2022, il monte sur Paris terminer ses études aux Étoiles du 92, avant de partir vers l'ES Nanterres.

À son palmarès, plusieurs titres de champion de France, champion de France universitaire, champion du monde des universités mais également 14 médailles aux Jeux des Îles de l'océan Indien (JIOI).

