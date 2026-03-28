Changement d'heure : l'écart avec la France hexagonale se réduit

Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026, la France hexagonale est passée à l’heure d’été. À cette occasion, les habitant.es ont avancé leurs montres et horloges d’une heure, passant directement de 2h à 3h du matin. À La Réunion, en revanche, aucun ajustement n’est nécessaire : l’heure reste inchangée toute l’année. Désormais, l’écart n’est plus que de deux heures. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Ce changement a quelques conséquences, notamment sur les horaires de diffusion des programmes en direct venus de l'Hexagone, comme les matchs sportifs ou les journaux télévisés.



Ce rapprochement horaire facilite aussi les échanges avec vos proches , qui risquent moins de se tromper en vous appelant tard dans la nuit. De même, il devient plus simple de joindre les services téléphoniques basés en France, en raison d’horaires davantage alignés.



A noter que, sauf exception comme Saint-Pierre-et-Miquelon qui suit le rythme de l’Amérique du Nord, les territoires d’outre-mer ne changent pas d’heure. À Mayotte, aux Antilles, en Polynésie française et à La Réunion, l’heure reste identique tout au long de l’année.

- La suppression du changement d'heure pas à l'ordre du jour -

Pour rappel, le changement d'heure a été instauré en France hexagonale à la suite du choc pétrolier de 1973-1974. Depuis 1998, les dates de changement d'heure ont été harmonisées au sein de l'Union européenne.

Dans tous les pays membres, le passage à l'heure d'hiver s'effectue le dernier dimanche d'octobre et le passage à l'heure d'été, le dernier dimanche de mars.

"En mars 2019, les eurodéputés ont voté pour un projet de directive supprimant le changement d'heure saisonnier. La directive devait être adoptée par le Conseil fin 2020, puis transposée par les États membres. Cependant, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ce texte sur la fin du changement d'heure n’est plus à l’ordre du jour et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche" précise service-public.fr.

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