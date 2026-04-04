Pâques : le chocolat coûte plus cher mais La Réunion continue à beaucoup consommer

(Actualisé) Ce long week-end de Pâques du 4 au 6 avril, les chocolats seront bien à la table des Réunionnais ou cachés dans le jardin (sauf s'il le vigilance forte pluie vient gâcher la fête). Malgré un prix élevé, un budget serré, une vie toujours plus chère et des carburants hors de prix, le chocolat fait toujours recette (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Lapins, cloches et oeufs... À Pâques, difficile d'imaginer la fête sans chocolat.

- Un budget chocolat de 51 euros en moyenne -

Entre traditions chocolatées et chasse aux promotions, Pâques s’impose comme un rendez-vous commercial incontournable dans les rayons des enseignes. Dans les paniers, les classiques dominent toujours.

Selon un sondage Bonial, le chocolat reste le roi de la fête, avec un budget moyen de 51 euros.

En termes de préférences, les œufs en chocolat restent un classique, présents dans 49% des paniers. Les œufs surprise, plébiscités par les enfants, apportent une touche d’excitation et sont encore plus populaires, représentant 53% des achats.

Les moulages en chocolat arrivent en tête et séduisent 64% des consommateurs grâce à leur grande variété de produits qui répond aux préférences de toute la famille.

Dans un contexte où le pouvoir d’achat reste une préoccupation majeure, le prix s’impose comme le premier critère de choix pour 67% des acheteurs. Avant de se laisser guider par le goût (30 %), ils scrutent les meilleures offres, les promotions jouant un rôle décisif pour 62% d’entre eux. Par ailleurs, 32% des consommateurs accordent une importance particulière à la marque de chocolat.

- Le prix du chocolat continue de grimper -

Si le budget des consommateurs s'adapte, face aux prix élevés, ils n'ont pas le choix.

Imaz Press est allé dans plusieurs grandes enseignes de La Réunion pour comparer les prix.

Dans la première, Run Market, les promotions sont en place pour tenter de proposer des chocolats à des prix attractifs. Comptez 3,95 pour un lapin de Pâques Milka, 4,35 le lapin Lindt. Pour les sachets, il faudra mettre de 7,75 euros les bouchées noix de coco et 10,99 euros les Rochers au chocolat.

Chez Carrefour Réunion aussi les rabais vont bon train. Le sachet d'œufs Milka de 264 grammes est à 4,99 euros. Les gros œufs surprise sont au prix de 7,30 en promotion. La poule en chocolat est, elle à 4,99 euros.

Dans U Express, les prix restent relativement les mêmes. Comptez 1,99 euros le multipack de lapins Nestlé, 4,75 euros le chocolat de la marque distributeur. Pour les grandes marques comme Révillon, il faudra là débourser 11,99 euros pour le lapin en chocolat et ses petits lapins.

Des prix élevés et quelques promotions de sorte de ne pas se sentir trop coupable de payer ce prix là pour se faire plaisir.

- Vos chocolats restent chers malgré la baisse du cacao -

Pour les consommateurs, le prix actuel du chocolat est d’autant plus surprenant que le cours du cacao est en baisse.

Les chiffres de l'International Cocoa Organization (ICCO) sont très clairs à ce sujet, la crise du cacao est derrière nous. Le prix de la fève est repassé sous la barre des 3.000 euros la tonne, alors qu'il y a moins d'un an, elle s'achetait à plus de 10.000 euros.

Mais il faut généralement compter entre 6 mois et 1 an et demi entre l'achat des fèves de cacao et la mise en rayon des produits. Ce qui explique le prix encore élevé de ces douceurs chocolatées.

La baisse des cours du cacao pourrait, selon les professionnels, se traduire par une détente des prix… mais pas avant le second semestre 2026.

Si cette inflation ennuie les Français, c'est parce qu'ils sont de grands consommateurs de ce produit. En moyenne, on consomme entre 8 et 12 kilos de chocolat par Français et par an.

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