Le CHU de La Réunion lance un nouvel appel à projets avec le Fonds Santé Solid’R

Le fonds de dotation Santé Solid’R du CHU de La Réunion attend vos projets, qu'il s'agisse d'actions culturelles, d'innovations ou d'initiatives écoresponsables. Le CHU annonce l’ouverture de son premier appel à projets pour l’année 2026, marquant une nouvelle étape dans son engagement en faveur de l’amélioration du quotidien à l’hôpital. En 2025, 46 actions ont été financées en faveur des patients et des professionnels de santé, cette nouvelle édition s’inscrit dans la continuité d’une dynamique engagée et ambitieuse. (Photo: rb/imazpress.com)

L'ambition du Fonds est d'améliorer la qualité de vie des patients et des soignants : en améliorant les conditions d’accueil et le quotidien à l’hôpital, pour les usagers comme pour les professionnels de santé, au sein du CHU de La Réunion et du GHER.

- Les projets déposés devront s’inscrire dans l’une des quatre thématiques suivantes -

Le bien-être des patients et des professionnels de santé

La recherche et l’innovation en santé

La culture à l’hôpital

Le développement de la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE)

Qu’elles prennent la forme d’actions culturelles, d’innovations, de bien-être ou d’initiatives écoresponsables, toutes les actions soutenues par le Fonds Santé Solid’R poursuivent un objectif commun : offrir un meilleur confort, un accompagnement renforcé et un environnement hospitalier toujours plus attentif aux besoins de chacun.

- Une nouveauté pour l’édition 2026 -

Nouveau cette année, les porteurs de projets sont invités à transmettre, en complément de leur dossier de candidature, une courte vidéo de présentation (2 minutes maximum). Cette vidéo permettra de présenter le projet avec leurs propres mots, d’en partager l’esprit, les objectifs et l’impact attendu de manière plus vivante et authentique.

- Calendrier de l’appel à projets -

L’appel à projets 2026 se déroulera en trois phases :

Du 10 février au 22 mars : Lancement de l’appel à projets et dépôt des candidatures • Du 23 mars au 13 avril : Instruction et analyse des dossiers

Du 14 avril au 16 mai : Sélection et annonce des projets lauréats

- Un acteur engagé du mécénat en santé -

Le Fonds de dotation Santé Solid’R a pour mission d’organiser et de soutenir les actions de mécénat au CHU de La Réunion, en faveur des bénéficiaires et des tiers, tout en développant des partenariats durables avec le tissu économique, social et culturel du territoire.

Depuis sa création, il y a quatre ans, le Fonds a lancé six appels à projets, permettant de financer 106 projets pour un montant global de près de 800 000 euros.

L’appel à projets 2026 est disponible sur le site internet du CHU de La Réunion, rubrique Association.

Le CHU de La Réunion encourage les entreprises réunionnaises qui le souhaitent à apporter leur soutien aux actions menées par le Fonds Santé Solid’R et à rejoindre ce mouvement, et invite les associations qui le souhaitent à candidater à ce nouvel appel à projets !