100.000 euros pour 25 projets retenus pour un financement par le fond de dotation Santé Solid’R du CHU

"Parmi les initiatives soutenues : des actions favorisant le bien-être et le confort des patients, notamment les plus jeunes des projets culturels et artistiques pour faire entrer l’évasion et la créativité au cœur des services des démarches innovantes pour accompagner autrement les parcours de soins des initiatives intégrant pleinement les enjeux environnementaux et sociétaux" explique le CHU. Le 14 avril 2026, le Conseil d’Administration du Fonds de Dotation du CHU de La Réunion, Santé Solid’R, s’est réuni pour désigner les 25 lauréats de son 1er appel à projets 2026, pour un budget de 100.000 euros (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Une édition marquée par un fort engouement et une diversité remarquable d’initiatives au service de l’humain" indique le Centre Hospitalier Universitaire.

"Un choix exigeant, reflet à la fois de la qualité des propositions reçues et de l’engagement des acteurs du territoire".

Le CHU salue : "Des projets concrets pour un hôpital plus humain : derrière ces chiffres, ce sont avant tout des idées, des engagements et des convictions qui prennent vie. Les projets sélectionnés couvrent un large spectre d’actions, toutes tournées vers une même ambition : améliorer l’expérience à l’hôpital, pour les patients comme pour les professionnels".

- Un écosystème engagé et mobilisé -

"Cette dynamique n’aurait pas été possible sans le soutien fidèle des membres fondateurs du Fonds Santé Solid’R : le Crédit Agricole de La Réunion, le Groupe CRC, CEGELEC, SBTPC-SOGEA et Carrefour Réunion" avec un financement à hauteur de 100.000 euros pour accompagner concrètement les 25 projets lauréats.

- Encourager, expérimenter, transformer -

Le Fonds de Dotation Santé Solid’R confirme, à travers cette édition, son rôle de catalyseur d’initiatives. En soutenant des projets portés par les équipes hospitalières et les associations, il contribue à faire émerger de nouvelles pratiques, à tester des approches innovantes et à diffuser des solutions concrètes au sein du CHU et du GHER.

"Félicitations aux 25 lauréats, dont l’engagement et la créativité participent à construire l’hôpital de demain" lance le CHU.

"Une dynamique appelée à se poursuivre. Fort de ce succès, le Fonds de Dotation lancera un nouvel appel à projets d’ici la fin de l’année, avec l’ambition de poursuivre et d’amplifier cette dynamique collective. Au-delà du financement, c’est toute une communauté d’acteurs engagés qui se mobilise pour contribuer à l’évolution du système de santé à La Réunion" ajoute les services du CHU.