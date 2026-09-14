Cilaos : des coupures d'eau dans la nuit de mercredi à jeudi

Dans le cadre des travaux de réhabilitation du réseau principal de Cilaos ville / Mare Sèche, la Civis informe le usagers qu'une interruption de la distribution d’eau potable aura lieu dans la nuit du mercredi 16 septembre au jeudi 17 septembre à partir de 22h00 dans plusieurs secteurs (Photo www.imazpress.com)

Les secteurs suivants sont concernés :

- Rue du collège

- Rue Saint-Louis

- Rue Victoriane Sery

- Chemin des Roses

-Chemin des Bégonias

- Chemin des Troënes

- rue des Bougainvilliers

- Chemin des Fleurs

- Rue des Hortensias

- Rues des Pâquerettes

- Chemin des Trois Mares depuis l'intersection de la rue Saint-Louis jusqu'à la station-service.

Des baisses de pression ou perturbations de la distribution peuvent avoir lieu sur l’ensemble de Cilaos ville et de la Mare Sèche au cours de cette nuit. La distribution sera rétablie à partir de 5h du matin le jeudi 17 septembre.

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