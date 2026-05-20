La Cise informe ses abonnés de Salazie sur la dégradation de la qualité de l'eau

La Cise informe ses abonnés de la dégradation de la qualité de l’eau. Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau en bouteille pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com).

Les secteurs concernés sont les suivants :

- Village Hell-Bourg

- Bé-Mahot

- Camp Ozoux

- Ilet Vidot

- Plateau Sisahaye

- Fond de Rond-point

- Bélouve

Ce communiqué reste valable jusqu’au prochain retour à la normale.

Retrouvez l’ensemble de ces informations ici, dans la rubrique "l’eau dans ma commune".