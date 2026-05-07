Clinique les Flamboyants Est : la CFTC dépose un préavis de grève illimitée

La CFTC Santé Sociaux Réunion-Mayotte annonce le dépôt d’un préavis de grève illimitée à compter du 13 mai 2026, minuit, au sein de la clinique des Flamboyants Est. Cette décision intervient à la suite de "nombreuses remontées des salariés concernant une dégradation importante des conditions de travail, un manque de dialogue social et des difficultés organisationnelles impactant directement les équipes ainsi que la qualité de prise en charge des patients", explique le syndicat. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les salariés dénoncent notamment :

- Un sous-effectif chronique et un épuisement professionnel important ;

- Une augmentation du turnover et une dégradation du climat social ;

- L’absence de médecine du travail et de formations obligatoires (PRAP, premiers secours) ;

- Une dégradation des conditions de travail et des risques psychosociaux croissants ;

- Le manque de personnel soignant et médico-social dans plusieurs services ;

- Des rémunérations jugées insuffisantes ainsi qu’un manque de reconnaissance du travail accompli ;

- Des dysfonctionnements persistants du Comité Social et Économique (CSE) ;

- Une absence de dialogue social et de réponses concrètes de la direction ;

- Des difficultés importantes dans la gestion des congés ;

- Un besoin urgent d’améliorer l’attractivité des postes et la qualité de vie au travail.



Les salariés alertent sur des conséquences désormais visibles :



- fatigue professionnelle importante ;

- dégradation de la santé mentale et physique des équipes ;

- difficultés de recrutement ;

- impact négatif sur l’image de l’établissement ;

- inquiétudes concernant la continuité et la qualité des soins.

La CFTC Santé Sociaux Réunion-Mayotte rappelle que les activités de psychiatrie nécessitent des moyens humains adaptés afin de garantir la sécurité des salariés comme des patients.

- Une volonté de dialogue -

Malgré ce mouvement, la CFTC Santé Sociaux Réunion-Mayotte réaffirme son attachement au dialogue social et reste disponible pour toute rencontre rapide avec la direction afin de trouver des solutions concrètes et éviter une aggravation du conflit.



Le syndicat demande l’ouverture immédiate de négociations portant notamment sur :



- les conditions de travail ;

- les effectifs ;

- la prévention des risques psychosociaux ;

- les rémunérations ;

- le fonctionnement du CSE ;

- les œuvres sociales ;

- la reconnaissance des salariés.

Sans engagements rapides et concrets, le mouvement de grève illimitée sera maintenu à compter du 13 mai 2026.





