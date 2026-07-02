La Possession : au collège Raymond Verges , des parents dénoncent des toilettes vétustes et un risque sanitaire

S’il y a bien un lieu que les 700 jeunes adolescents du collège Raymond Verges tentent d’éviter au maximum, ce sont les cinq toilettes de leur établissement. Jugés vétustes et inadaptés, les parents disent interpeller le Département depuis plusieurs années sur un risque sanitaire majeur. Dans les couloirs étroits de ces WC lontan, "rien ne va", nous confie une maman. Les parents d'élèves dénoncent des toilettes qui datent de l'époque où l'établissement accueillait une école élémentaire. Interpellé par nos questions, le Département a annoncé que des travaux vont être entrepris avec à court terme des rénovations pendant les prochaines vacances scolaires de juillet à août 2026. (Photo Photo Richard Bouhet/imazpress.com)

"Mes filles se retiennent jusqu’au soir", confie un parent. Un autre parent s’inquiète : "Une élève a eu le doigt sectionné par une porte claquée par une autre élève dans les toilettes. Il y a un problème de capacité aussi, car les enfants ne peuvent pas passer, se croiser dans les couloirs, les filles sont obligées de tenir la porte car elle est cassée.

Les parents d'élèves se disent préoccupés par la situation : "Au-delà du bien-être de nos enfants, il y a une question d’hygiène et des risques sanitaires. Les toilettes sont vétustes, pas adaptées, et entraînent un comportement dangereux."

"Nous sommes un comité de parents, à plusieurs reprises nous avons sollicité le département par courrier et également lorsqu'ils sont présents lors des CA, nous exposons la problématique du collège Raymond Verges qui est le plus vieux collège de l'île, c'était avant une école élémentaire, avec des toilettes d’une école élémentaire. Maintenant, les toilettes sont risquées, beaucoup de parents nous interpellent, car leurs enfants ne vont pas aux toilettes pendant les journées de classe", ajoutent des parents.

Si le Département annonce une intervention rapide suite à l’envoi de nos questions à ce sujet, certains enseignants et parents n’y croient plus.

Interrogé, un enseignant affirme que les toilettes sont dans le même état depuis des années. "Le bloc sanitaire est dans cet état depuis des dizaines d'années, à part un coup de peinture sur les portes (bleu et orange) pour différencier filles et garçons il y a au moins 10 ans puis l'ajout d'un réservoir savon au moment du Covid. Rien n'a été fait pour le confort des élèves et sur l'aspect sanitaire", assure-t-il.

- Le Département dit être pleinement mobilisé sur ce dossier : des études et des travaux "vont être engagés prochainement"-

Le Département assure être en contact avec l'établissement, connaître la situation et être sur le point d'y apporter des réponses. "Une réponse à court terme dont l'objectif est de les rénover aux prochaines vacances scolaires de juillet/août 2026. L'autre à moyen terme, dont l'objectif est de les restructurer totalement et de les rendre plus opérationnels et plus confortables", annonce-t-il.

Le palais de la Source ajoute que des études et des travaux pour une "opération complète de réhabilitation vont être engagés prochainement".

Les services du Département assurent être pleinement "mobilisés sur ce dossier" et veilleront, en lien avec l’établissement, à ce que les conditions d’accueil et d’utilisation des sanitaires soient améliorées dans les meilleurs délais possibles.

"Les parents peuvent ainsi être assurés que la situation est identifiée et qu’une réponse structurelle 'lourde' est programmée", mais pour le moment aucune date officielle, ni aucun plan concret n'ont été présentés.

Des annonces que les parents ont du mal à croire. "Des courriers ont été envoyés. On montre des photos, on alerte, mais c'est toujours la même chose. À un moment donné, c'est ne pas considérer nos enfants. On veut que les toilettes soient convenables pour nos enfants. Les travaux ne sont pas faits. Au département, on nous dit qu’on transmet nos demandes aux services concernés. Ça fait 5 ans que nous demandons la même chose, à chaque conseil d’administration on demande s’il va y avoir des travaux", dénoncent-il.

À quelques jours de la publication de notre article, un parent d’élèves nous a contacté en affirmant que les choses étaient en train de s’emballer du côté du Département. "Ils ont contacté la direction du collège pour annoncer venir faire des travaux pendant les vacances scolaires", nous confie-t-il.

Les parents insistent cependant, ils ne veulent pas d’un coup de peinture, mais la création de vrais sanitaires aux normes et adaptés à tous les élèves et aux jeunes filles, qui peuvent avoir besoin de se changer plusieurs fois au cours de la journée.

Ils ne manqueront pas de vérifier si l'état des toilettes du collège Raymond Verges a été réellement amélioré et de nous tenir au courant.

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