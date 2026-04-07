Concours “Je filme ma formation” : des apprentis de Forma’Terra récompensés au Grand Rex

Le centre de formation d'apprentis agricoles (CFAA) Forma’Terra de Saint-Paul annonce la réussite de ses apprentis en Brevet professionnel Responsable d’entreprise agricole, distingués lors de la cérémonie nationale du concours "Je filme ma formation", organisée à Paris, au Grand Rex. La délégation réunionnaise s’est illustrée en remportant le Trophée de bronze. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Formaterra I Dorian Poix)

À travers ce film, les apprentis ont su mettre en lumière leur formation, valoriser leur passion pour les métiers agricoles et promouvoir le savoir-faire réunionnais avec authenticité et créativité. Une belle reconnaissance pour ces jeunes talents et pour l’ensemble des équipes pédagogiques qui les accompagnent.

"Cette récompense est une immense fierté pour notre établissement. Elle valorise l’engagement de nos apprentis et la qualité de l’accompagnement proposé au CFAA Forma’Terra", souligne la direction de l’établissement.

"Ce projet nous a permis de montrer ce que nous faisons au quotidien et de partager notre passion. Recevoir ce trophée est une vraie récompense pour tout le travail accompli", témoigne un apprenti du BP REA.

"Ils ont appris à filmer, à valoriser leur formation...mais surtout à croire en eux. Cette aventure leur a permis de développer des compétences essentielles et à vivre une expérience formidable. Et au bout du chemin, il y a cette reconnaissance nationale avec un Trophée de bronze. Cette fierté-là, elle n’a pas de prix" - Dorian Poix, formateur au CFAA Forma’Terra.

Cette distinction contribue au rayonnement du CFAA Forma’Terra et de La Réunion à l’échelle nationale, en mettant en lumière l’excellence des formations professionnelles du territoire.

Le CFAA Forma’Terra adresse ses plus chaleureuses félicitations à l’ensemble des apprentis ainsi qu’aux équipes mobilisées pour la réussite de ce projet.

