Concours Zerbaz Péï : les savoirs sur les plantes médicinales transmis aux jeunes générations

Au total, 14 classes de La Réunion ont participé à la 18e édition du concours Zerbaz Péï, organisé par l'Association pour les Plantes Aromatiques et Médicinales de La Réunion (Aplamedom). Les lauréats seront récompensés le mardi 16 juin 2026, au Jardin botanique des Mascareignes, à Saint-Leu. À travers cette initiative, l'association souhaite préserver et valoriser les connaissances traditionnelles autour des plantes médicinales réunionnaises. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Depuis 18 ans, le concours Zerbaz Péï invite les élèves réunionnais à partir à la rencontre de leurs parents, grands-parents et proches afin de recueillir les savoirs liés aux plantes médicinales de l'île. Organisé par l'Aplamedom, ce projet pédagogique vise à "valoriser et préserver les savoirs traditionnels autour des plantes médicinales de l'île de La Réunion".

Pour cette édition 2025-2026, quatorze classes issues d'écoles, collèges et lycées de l'île ont mené plusieurs mois d'enquête afin de réaliser un herbier et documenter les usages traditionnels des plantes. Les travaux ont ensuite été examinés par un jury chargé de désigner les lauréats.

- 3 classes récompensées -

Dans la catégorie collège, le prix a été attribué aux classes de 6e du collège Ligne des Bambous à Saint-Pierre, encadrées par Madame Séverin. Du côté des écoles élémentaires, deux classes se partagent la première place ex aequo : les élèves de GS/CP/CE1 de l'école Maxime Laope à Saint-Denis et la classe de CE1 de l'école Bois-de-Nèfles à Saint-Denis.

La remise des prix se déroulera le mardi 16 juin prochain, au Jardin botanique des Mascareignes. Une matinée qui se clôturera par un atelier de bouturage.

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