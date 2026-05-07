Conseil d'administration du GIP Mafate : une nouvelle gouvernance installée

Le Conseil d'administration du GIP Mafate s'est réuni ce mardi 6 mai 2026 à Ansellia pour procéder à l'installation de ses instances, dans un contexte de renouvellement lié aux dernières élections municipales. À l'issue de cette séance, Erick Fontaine, maire de la Possession, a été élu président du GIP Mafate. Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul, a quant à lui été élu vice-président. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette nouvelle gouvernance marque une étape structurante pour le groupement, dont la mission est de coordonner l'action des acteurs publics sur le territoire de Mafate et de mettre en œuvre une stratégie partagée au service des habitants et du développement durable de ce cirque unique.

Au-delà des élections, le Conseil a également traité plusieurs points clés relatifs à l'organisation interne, à la gestion financière et à la mise en œuvre opérationnelle du GIP.

Le GIP Mafate poursuit sa montée en charge avec un objectif clair : renforcer la coordination des politiques publiques

et améliorer concrètement la qualité de vie des habitants du cirque.