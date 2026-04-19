Contrôles routiers : 327 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 32 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 17 au 19 avril 2026 permettant de relever 211 infractions. En zone gendarmerie, un conducteur de motocyclette a été contrôlé à 110 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. Il a fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire et sa moto a été placée en fourrière. Les gendarmes ont relevé 116 infractions sur le week-end (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com.com)

42 délits ont été relevés :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 05 (taux compris entre 0.25 et 0.87 mg / l d'air expiré)

- conduite sous l’emprise de stupéfiant : 01

- refus d'obtempérer : 04

- défaut d'assurance : 17

- défaut de permis de conduire : 07

- excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h : 08

135 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 169 autres diverses contraventions au code de la route dont :



-excès de vitesse : 07

- feu rouge / stop / priorité : 15

-défaut de contrôle technique : 24

-défaut de brevet de sécurité : 00

- défaut d'équipement : 07

-défaut de port de la ceinture de sécurité: 06

-usage d'un télépone tenu en main par le conducteur d'un véhicule: 10

-franchissement de ligne continue : 03

- autres : 97

- Côté gendarmerie -