Contrôles routiers : deux refus d'obtempérer ce week-end, une personne en garde à vue

Pendant ce week-end de Pâques, du 3 au 6 avril 2026, deux refus d'obtempérer ont été constaté par les gendarmes de la Rivière Saint-Louis. Une enquête est en cours pour identifier le premier chauffeur, tandis que le second il se trouve actuellement en garde à vue pour refus d'obtempérer aggravé, défaut de permis de conduire, conduite sous stupéfiant, et défaut d'assurance. Les gendarmes ont par ailleurs relevé 216 infractions sur les 21 opérations réalisées sur le département. (Photo d'illustration Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Côté gendarmerie -

"Le 05 avril 2026, l’accompagnateur d’une jeune conductrice supervisée est contrôlé positif au THC à Petite-île. L’intéressé a fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire et le véhicule a été placé en fourrière", détaille la gendarmerie.



"Le 06 avril 2026 au matin, suite à l'exploitation d'un renseignement, les militaires de la Bmo Saint-Paul ont découvert, sur cette même commune, un scooter et une motocyclette tous deux volés", ajoute-t-elle.





En plus des infractions principales, les infractions suivantes ont été constatées :



- 8 amendes forfaitaires pour stupéfiants



- 10 défaut de permis de conduire



- 21 défauts d'assurance



- 67 usages de téléphone portable et plusieurs autres infractions au Code de la Route.



