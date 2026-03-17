Crous : la campagne de bourse et de logement étudiant 2026-2027 est lancée

La campagne de bourse et de logement pour l’année universitaire 2026-2027 a débuté le mardi 3 mars 2026 et vise à accompagner les étudiants en situation de précarité et à garantir l’égalité des chances dans l’enseignement supérieur français. Les étudiants et lycéens de terminale sont invités à constituer dès maintenant leur Dossier social étudiant, étape incontournable pour toute demande de bourse sur critères sociaux et/ou de logement en résidence Crous. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo Crous université de la réunion photo RB imazpress)

Chaque année, près de 20.000 étudiants déposent une demande de bourse sur critères sociaux auprès du Crous de La Réunion et de Mayotte.

- La lutte contre le non-recours : une priorité du réseau des Crous -

Chaque année, en France, plusieurs dizaines de milliers d’étudiants éligibles à la bourse ne déposent pas ou ne finalisent pas leur demande.

Pour mieux accompagner les futurs étudiants dans leurs démarches et lutter contre le non-recours, le réseau des Crous continue de faire évoluer ses outils et ses pratiques. À titre d’exemple, à partir de cette année, le renouvellement des demandes de bourse pour les étudiants boursiers est simplifié (les informations fournies par l’étudiant l’année précédente permettent de préremplir automatiquement la nouvelle demande ; l’étudiant doit simplement vérifier ces informations).

Par ailleurs, le Crous de La Réunion et de Mayotte déploie une campagne de communication à destination des lycéens de terminale et des étudiants :

• Des affiches dans les Crous, lycées et établissements d’enseignement supérieur,

• Une campagne de sponsorisation sur les réseaux sociaux à destination des étudiants et des parents,

• Des actions de terrain dans les lycées, lors des journées portes ouvertes et sur les salons étudiants,

• Un lien renforcé entre Parcoursup et le Dossier social étudiant, notamment pour mieux informer les proviseurs et professeurs principaux mais aussi les fédérations représentatives.

- Le Dossier social étudiant (DSE) : une démarche simple et rapide -

Le DSE permet aux étudiants et futurs étudiants de formuler :

• une demande de bourse sur critères sociaux,

• une demande de logement en résidence universitaire Crous.

La procédure s’effectue en ligne, depuis le site messervices.etudiant.gouv.fr.

Qui est concerné ?

La campagne s’adresse :

• aux lycéens de terminale souhaitant poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur,

• aux étudiants souhaitant déposer une demande,

• aux étudiants souhaitant renouveler leur demande.

Comment faire sa demande ?



1. Vérifier son éligibilité et estimer ses droits avec le simulateur de bourse sur https://simulateur.lescrous.fr2. Créer ou mettre à jour son compte messervices.etudiant.gouv.fr3. Compléter les informations et déposer les documents justificatifs dans son DSE4. Suivre l’état d’avancement de son dossier

À noter, il n’est pas nécessaire de connaître sa formation future pour constituer son DSE : le candidat peut formuler jusqu’à 6 vœux d’études et ceux-ci peuvent être modifiés par la suite.

Calendrier

La campagne est ouverte du 3 mars au 31 mai 2026. Les étudiants sont encouragés à effectuer leur demande le plus tôt possible afin de permettre un traitement de leur dossier dans les meilleurs délais et de bénéficier de la mise en paiement de la bourse dès la rentrée universitaire du mois d’août. Les dossiers complets et traités avant le 31 mai sont aussi prioritaires pour l’attribution d’un logement Crous.

Toutes les informations sont disponibles sur jedemandemabourse.lescrous.fr