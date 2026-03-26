[Photos] Décès de Loana : en visite à La Réunion en 2006, la star s'était rendue au chevet d'enfants hospitalisés

L'ex-star de téléréalité Loana Petrucciani a été retrouvée morte ce mercredi 25 mars 2026 à son domicile de Nice, à l'âge de 48 ans. Celle qui avait été révélée par Loft Story en 2001, et dont le destin a été brisé par la célébrité et les violences subies tout au long de sa vie, s'est éteinte dans des conditions encore inexpliquées. Elle était venue à La Réunion en 2006, où elle avait notamment rendu visite à des enfants malades (Photos d'archive : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Première vedette de la télé-réalité en France, Loana a connu la gloire en 2001 grâce à sa participation à "Loft Story", mais aussi de nombreux déboires, entre addictions, dépressions et tentatives de suicide.

Victime de violences tout au long de sa vie, surexposée et exploitées dans les médias, elle avait tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de son décès.

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