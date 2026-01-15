Plages de Saint-Gilles : un collectif de citoyens réclame au mairie d'intervenir pour rhabiller les baigneurs

Des administrés de la commune de Saint-Paul ont adressé au maire, Emmanuel Séraphin, une demande citoyenne visant à instaurer un arrêté municipal encadrant le port d’une tenue correcte et rhabiller les baigneurs sur les plages de Saint-Gilles-les-Bains et leurs abords (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le collectif explique : "cette démarche s’inscrit dans une volonté de préserver le respect de l’espace public, le vivre-ensemble et la tranquillité publique, dans un secteur fortement fréquenté par les familles, les habitants et les touristes".

Les citoyens à l’initiative de cette demande précisent "qu’il ne s’agit ni d’une démarche morale ni discriminatoire, mais d’une régulation claire de l’usage de l’espace public, fondée sur le pouvoir de police administrative du maire".

- Le collectif réclame un arrêté de la commune -

Un "projet d’arrêté juridiquement encadré, accompagné d’un plan de balisage clair et de mesures pédagogiques, a été transmis à la mairie afin de faciliter son instruction", explique le collectif.

La proposition distingue explicitement les zones de baignade, où la tenue de bain est autorisée et les espaces publics adjacents (promenades, parkings, commerces), où une tenue correcte serait exigée.

"La tenue de bain reste totalement autorisée sur le sable et dans l’eau. La demande concerne uniquement les espaces publics hors zone de baignade (promenades, parkings, commerces, voies publiques)", précisent les citoyens.

"Une tenue correcte correspond à une tenue vestimentaire couvrant les parties intimes du corps, permettant de circuler dans l’espace public sans atteinte à la dignité humaine ni au respect d’autrui", expliquent-ils.

Ils ajoutent : "hors zone de baignade, ne seraient pas considérées comme des tenues correctes : la nudité totale ou partielle ou le port exclusif d’un maillot de bain, d’un bikini, d’un slip de bain ou d’un string".

Les administrés souhaitent ainsi contribuer de manière constructive au débat local, dans le respect des libertés publiques et du cadre de vie à Saint-Gilles-les-Bains.

- Une possible contravention pour ceux qui ne respecteraient pas les règles -

Le collectif indique que cette demande "repose sur le pouvoir de police administrative du maire, prévu par les articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui lui confient la mission d’assurer le bon ordre et la tranquillité publiques".

Un balisage clair permet de "distinguer sans ambiguïté la zone de baignade et les espaces publics adjacents ; informer clairement les usagers et garantir une application équitable des règles".

En cas d’adoption de l’arrêté, une contravention de 1ère classe (38 euros maximum) pourrait être appliquée.

www.imazpress.com/[email protected]