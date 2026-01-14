Des orques repérées à 83km au large de La Réunion

Le 5 janvier 2026, des orques ont été repérées dans les eaux des Mascareignes, à 83 km au sud-ouest de La Réunion. Ces cétacés ont pu, le temps d'un instant, être filmés par les pêcheurs de l'armement Enez du Groupe Réunimer. Dans nos eaux, "ces cétacés sont nomades et en quête de proies", explique Globice Réunion.

"Un témoignage utile dans le cadre de nos études scientifiques en cours pour mieux comprendre la déprédation sur les lignes des palangriers", indique l'association sur ses réseaux.

