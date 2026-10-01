Saint-Denis : les Rencontres Santé Mentale Senior Péi organisées à Château Morange

Les Rencontres Santé Mentale Senior Péi vont avoir lieu le 13 octobre 2026 à Chateau Morange, de 8h30 à 16h30 selon le communiqué de presse de la Mutualité Française de La Réunion. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la Mutualité de La Réunion à ce sujet (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Organisée par la Mutualité Française La Réunion, cette journée s'articule autour d'un message fort : "Bien dan son tèt, bien dan son vi ! Vieillir, un parcours à partager, un avenir à construire ensemble".

Que vous soyez senior, aidant ou simplement concerné pour l'un de vos proches, cette journée a été pensée spécialement pour vous.

Préparez-vous à une journée riche en sourires, en découvertes et en partages.

Voici le programme que nous vous avons concocté :

Dès 8h30 : Coup d'envoi avec l'ouverture de notre grand Village d'informations et de prévention sur le parvis. Il vous accueillera en continu toute la journée.

De 9h00 à 12h00 : Venez découvrir nos stands de prévention et laissez-vous surprendre par notre atelier de médiation animale avec des chevaux.

De 9h00 à 10h30 (Table ronde 1) : "Bien vieillir, bien dan son tèt, bien dan son vi". Françoise Scion, infirmière coordinatrice, animera cet échange pour aborder ensemble les vrais enjeux du vieillissement.

- Libérer la parole et se soutenir mutuellement -

De 11h00 à 12h00 (Table ronde 2) : "Aidants : Et qui prend soin de ceux qui prennent soin ?". Un moment essentiel, animé par Gaëlle Morin (GIPSAP), pour libérer la parole et se soutenir mutuellement.

De 13h30 à 15h00 (Table ronde 3) : "Troubles cognitifs & Alzheimer : vivre avec la maladie sans s'isoler". Un temps d'échange très précieux avec Sandrine Nallatamby, Présidente de France Alzheimer Réunion.

À 15h00 : Place à la musique et à la détente ! Profitez du concert gratuit et engagé de la chorale intergénérationnelle AN100NM sur le thème de la santé mentale.

À 16h15 : Nous clôturerons tous ensemble cette belle journée avec Vaytilingom Eulalie, présidente de la Mutualité Française de La Réunion.

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